Бригаду Карасева на матче «Севилья» – «Рома» заменили немцами

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым не будет работать на матче Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой». Еe заменили арбитрами из Германии.

Это связано с ситуацией по коронавирусу: в случае работы в Испании арбитрам пришлось бы затем оказаться на двухнедельном карантине.