Бригаду Карасева на матче «Севилья» – «Рома» заменили немцами

Не понятное решение.Разве немцам в этом случае не потребуется карантин?
Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым не будет работать на матче Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой». Еe заменили арбитрами из Германии.
Это связано с ситуацией по коронавирусу: в случае работы в Испании арбитрам пришлось бы затем оказаться на двухнедельном карантине.
- В Италии сезон Серии А приостановили до апреля.
- Часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
- По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.