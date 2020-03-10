Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Бригаду Карасева на матче «Севилья» – «Рома» заменили немцами

    Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым не будет работать на матче Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой». Еe заменили арбитрами из Германии.

    Это связано с ситуацией по коронавирусу: в случае работы в Испании арбитрам пришлось бы затем оказаться на двухнедельном карантине.

    • В Италии сезон Серии А приостановили до апреля.
    • Часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2020 21:50
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75241

      zigbert 6 часов назад

      Не понятное решение.Разве немцам в этом случае не потребуется карантин?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7431

      BRO_football 11 марта, 00:43

      Действительно. Русских надо беречь, а если немцы заразятся, то их не жалко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2157

      Masteralex 11 марта, 00:36

      старая инфа по коронавирусу, уже более 4000

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 10 марта, 23:52

      А немцев так отпустят? Без двух недельного карантина?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9941

      KLIM777 10 марта, 22:37

      Почему итальянцы не делают карантинов или им совсем похер на все?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      Armani nn 10 марта, 22:31

      А немцев я так понимаю нежалко)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1858

      general.lizyukov 10 марта, 22:17

      Ага, главные разносчики вируса )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13747

      bset 10 марта, 22:11

      А в Европе карантина нет? Может поэтому там так бодро вирус распространяется?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      underground_10 > bset 22 часа назад

      Тоже две недели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2787

      zatonn 10 марта, 22:10

      Так а кто будет главным, Феликс Цвайер?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75222
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru