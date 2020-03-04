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  • Кириченко: «У ЦСКА есть проблемы. «Спартак» выглядел лучше в последней игре»

Кириченко: «У ЦСКА есть проблемы. «Спартак» выглядел лучше в последней игре»

4 марта 2020, 14:22
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Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча армейцев со «Спартаком».

«Сложно оценивать форму команд, потому что они провели лишь по одной игре. Если судить по этим играм, то, конечно, «Спартак» выглядел лучше, однозначно. Но дерби есть дерби. Здесь ничего нельзя загадывать, дерби в принципе имеет мало отношения к форме команд.

Откровенно говоря, при счете 1:0 «Урал» мог реализовать свой момент и все бы закончилось. Про форму ЦСКА что-либо сложно сказать. Мне кажется, у ЦСКА есть проблемы, тем более когда команда обороняется большим числом. Все-таки очень легкая и быстрая группа атаки это хорошо, но при низкой обороне нужно выигрывать борьбу, продавливать, выдирать мячи. В ЦСКА нет нападающих такого плана, габаритных.

Нужно признать, что гол Фернандеса был забит мастерски. В принципе он был забит с простой подачи, но исполнено на высочайшем уровне. У ЦСКА есть индивидуальные мастера, но сложно сказать, на что можно рассчитывать, игра с «Уралом» была очень тяжелой. Очень мало моментов было создано.

Возвращение Гончаренко? Не стоит переоценивать этот факт. Я знаю Гончаренко, он эмоциональный человек и он придает эти эмоции команде. Конечно, это плюс, однозначно. Но сказать, что это невероятный плюс, нельзя. Хотя в такой игре как дерби, именно нюансы могут решить исход встречи», — сказал Кириченко.

  • «Спартак» примет ЦСКА сегодня, 4 марта. Матч начнется в 19:30 мск.

Сигурдссон: «ЦСКА готов к битве со «Спартаком»

Источник: Sport24
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Кириченко Дмитрий
Комментарии (2)
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NEONFOL
1583334798
рассуждать бессмысленно, матчи этих команд считаю самыми идеальными дерби, очень редко когда засуживают кого-то, очень редко когда скучные игры, даже если команда в кризисе, она выдаёт максимум. Самое шикарное дерби в России
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vka1970
1583336893
Любой матч любой команды это вызов сопернику в отдельно взятом матче.Кубок лишь подчёркивает этот вызов и результат может быть действительно любым без каких нибудь приукрас.
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