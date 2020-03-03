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«Сочи» подписал контракт с Имбула до конца сезона

3 марта 2020, 18:50
3

«Сочи» заключил соглашение с хавбеком Жанелли Имбула.

«Имбула теперь игрок «Сочи». Подписали до конца сезона», – сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

  • 27-летний Имбула – свободный агент. Неделю назад «Сток Сити» расторг с ним контракт.
  • Зимой 2016 года английский клуб купил француза за 24 миллиона евро.
  • Владелец «Сочи» Борис Ротенберг консультировался насчет подписания хавбека с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Имбула Жанелли
Комментарии (3)
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LAY394
1583251218
Не прост с ним контракт расторгли
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NEONFOL
1583252180
Что-то тут не так, опять небось зениту за 50 тыщ трансфер готовят
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JTherry
1583259931
зачем зениту-3 так много легионеров в ФНЛ?))
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