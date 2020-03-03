«Сочи» подписал контракт с Имбула до конца сезона

«Сочи» заключил соглашение с хавбеком Жанелли Имбула.
«Имбула теперь игрок «Сочи». Подписали до конца сезона», – сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.
- 27-летний Имбула – свободный агент. Неделю назад «Сток Сити» расторг с ним контракт.
- Зимой 2016 года английский клуб купил француза за 24 миллиона евро.
- Владелец «Сочи» Борис Ротенберг консультировался насчет подписания хавбека с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна
Источник: Sport24