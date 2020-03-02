РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна

«Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна. Соответствующее решение принял Комитет РФС по статусу игроков.

«Удовлетворить заявление ФК «Сочи» о регистрации футболиста Имбула Ванга Жильбера вне регистрационного периода. Разрешить ФК «Сочи» осуществить регистрацию футболиста Имбула Ванга Жильбера для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в заявлении комитета.