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РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна

2 марта 2020, 21:50
27

«Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна. Соответствующее решение принял Комитет РФС по статусу игроков.

«Удовлетворить заявление ФК «Сочи» о регистрации футболиста Имбула Ванга Жильбера вне регистрационного периода. Разрешить ФК «Сочи» осуществить регистрацию футболиста Имбула Ванга Жильбера для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в заявлении комитета.

  • Имбула – свободный агент. Неделю назад «Сток Сити» расторг с ним контракт.
  • Зимой 2016 года английский клуб купил француза за 24,25 миллиона евро.
  • Владелец «Сочи» Борис Ротенберг консультировался насчет подписания хавбека с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Сочи Имбула Жанелли
Комментарии (27)
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erma
1583177223
Имбул зарегистрировался вне трансферного окна - через трансферную дверь.
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Диктор
1583177582
Да Сочи кого хотят могут регистрировать-это не поможет команде.
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paracetamol
1583182181
Вообщет - нельзя, но если очень хочется, то можно!
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DOCTOR PENALTY
1583184600
Осталось только чтобы мэр Сочи ( или ещё какой-нибудь покровитель) орал каждую игру в микрофон, как в одном известном независимом городе.
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ufos73
1583185414
Интересно какой толщины были эти "все соответствующие документы" и в какой валюте? Все прогнило! Как это вообще смотреть можно (
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Бухбух
1583203219
У Барсы была отговорка - напы сломались, а у Сочи кто сломался?
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sobaka120982
1583211981
Ну теперь можно и за Л.Е. По бороться!!!!!!!! Даёшь еврокубки!!!
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vladimir-7
1583216983
Имбула купил костюм с отливом и поехал в Сочи с особого разрешения РФС и по просьбе Б.Ротенберга. Вот такая неограниченная забота о новом клубе Сочи, являющимся по составу игроков, филиалом известного клуба.
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Добрый Бобер
1583217509
Не удивлюсь, если в ближайшем будущим появится новость, что "Зениту" разрешили зарегистрировать игрока вне ТО... во время матча... выпустить его в этом матче на замену... и признать лучшим игроком матча.
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rash1959
1583250060
Скоро появится новость: "РФС разрешил «Сочи» играть в 12 игроков, и за поражение начислять в таблице 5 очков.
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