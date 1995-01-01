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    РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна

    «Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна. Соответствующее решение принял Комитет РФС по статусу игроков.

    «Удовлетворить заявление ФК «Сочи» о регистрации футболиста Имбула Ванга Жильбера вне регистрационного периода. Разрешить ФК «Сочи» осуществить регистрацию футболиста Имбула Ванга Жильбера для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в заявлении комитета.

    • Имбула – свободный агент. Неделю назад «Сток Сити» расторг с ним контракт.
    • Зимой 2016 года английский клуб купил француза за 24,25 миллиона евро.
    • Владелец «Сочи» Борис Ротенберг консультировался насчет подписания хавбека с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +263

      De_Frenki 41 минуту назад

      ЧЕРЕЗ ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ ЗАШЕЛ ЧУВАК)

      0
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      Рейтинг: +6799

      Диктор 49 минут назад

      Да Сочи кого хотят могут регистрировать-это не поможет команде.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2393

      erma 55 минут назад

      Имбул зарегистрировался вне трансферного окна - через трансферную дверь.

      0
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      Рейтинг: +4980

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну а как иначе - надо спасать Зенит-2 от вылета . А закон ? - так он у нас везде не для всех (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +951

      acor94 > Persona_non_Grata 53 минуты назад

      Барсе можно, а чем Сочи хуже?)

      1
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      ...
      Рейтинг: +1245

      altezzik > Persona_non_Grata 33 минуты назад

      Нет никакого Зенит-2. Есть Сочи и Сочи-2.

      0
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      Рейтинг: +6

      alpen 1 час назад

      Заработок на ставках -> infostavka.ru

      -2
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