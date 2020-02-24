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  • Мюллер – о своем будущем: «Не хочу быть в «Баварии» только из-за маркетинговой привлекательности»

Мюллер – о своем будущем: «Не хочу быть в «Баварии» только из-за маркетинговой привлекательности»

24 февраля 2020, 19:35
5

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер порассуждал о своем будущем в мюнхенском клубе.

«Так или иначе, решение насчет моего контракта будет принято не раньше лета. Мне не нравится, когда кто-то говорит, что клуб нуждается во мне из-за любви болельщиков. Я не хочу быть в команде только из-за маркетинговой привлекательности.

Для меня важны футбол и уровень игры. Ты должен заработать свое место в составе. Если бы я почувствовал, что больше не могу помогать клубу, а ребята играют лучше без меня, то так тому и быть. Победы «Баварии» – самое главное», – сказал Мюллер.

  • Мюллер – воспитанник «Баварии».
  • За первую команду он дебютировал в августе 2007 года.
  • С тех пор форвард забил 194 гола и сделал 184 ассиста в 517 матчах.
  • Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан до июня 2021 года.

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Источник: The Athletic
Германия. Бундеслига Бавария Мюллер Томас
Комментарии (5)
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zatonn
1582563095
Нет Мюллера-нет Баварии!
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novikovaaleksan
1582566604
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