Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Мюллер – о своем будущем: «Не хочу быть в «Баварии» только из-за маркетинговой привлекательности»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер порассуждал о своем будущем в мюнхенском клубе.

    «Так или иначе, решение насчет моего контракта будет принято не раньше лета. Мне не нравится, когда кто-то говорит, что клуб нуждается во мне из-за любви болельщиков. Я не хочу быть в команде только из-за маркетинговой привлекательности.

    Для меня важны футбол и уровень игры. Ты должен заработать свое место в составе. Если бы я почувствовал, что больше не могу помогать клубу, а ребята играют лучше без меня, то так тому и быть. Победы «Баварии» – самое главное», – сказал Мюллер.

    • Мюллер – воспитанник «Баварии».
    • За первую команду он дебютировал в августе 2007 года.
    • С тех пор форвард забил 194 гола и сделал 184 ассиста в 517 матчах.
    • Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Мюллер – о «Челси»: «Не лучшая команда Европы. «Баварии» не стоит их бояться»

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2687

      zatonn 55 минут назад

      Нет Мюллера-нет Баварии!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74757
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru