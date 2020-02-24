Мюллер – о своем будущем: «Не хочу быть в «Баварии» только из-за маркетинговой привлекательности»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер порассуждал о своем будущем в мюнхенском клубе.

«Так или иначе, решение насчет моего контракта будет принято не раньше лета. Мне не нравится, когда кто-то говорит, что клуб нуждается во мне из-за любви болельщиков. Я не хочу быть в команде только из-за маркетинговой привлекательности.

Для меня важны футбол и уровень игры. Ты должен заработать свое место в составе. Если бы я почувствовал, что больше не могу помогать клубу, а ребята играют лучше без меня, то так тому и быть. Победы «Баварии» – самое главное», – сказал Мюллер.

Мюллер – воспитанник «Баварии».

За первую команду он дебютировал в августе 2007 года.

С тех пор форвард забил 194 гола и сделал 184 ассиста в 517 матчах.

Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан до июня 2021 года.

Мюллер – о «Челси»: «Не лучшая команда Европы. «Баварии» не стоит их бояться»