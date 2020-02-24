Мюллер – о «Челси»: «Не лучшая команда Европы. «Баварии» не стоит их бояться»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о ближайшем сопернике своей команды.

Во вторник, 25 февраля, мюнхенцы сыграют в гостях с «Челси».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж» начнется в 23:00 по московскому времени.

«У «Челси» молодые талантливые игроки. Это мастеровитая команда, которая реально может доставить проблемы. Нам нужно хорошо подготовиться и изучить их козыри. При этом «Челси» не лучшая команда Европы, поэтому, уверен, нам не стоит их бояться», – сказал Мюллер.