Мюллер – о «Челси»: «Не лучшая команда Европы. «Баварии» не стоит их бояться»

Ха-ха! Именно Челси Бавария проиграла финал ЛЧ в Мюнхене. Я бы на месте Мюллера помолчал
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о ближайшем сопернике своей команды.
- Во вторник, 25 февраля, мюнхенцы сыграют в гостях с «Челси».
- Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж» начнется в 23:00 по московскому времени.
«У «Челси» молодые талантливые игроки. Это мастеровитая команда, которая реально может доставить проблемы. Нам нужно хорошо подготовиться и изучить их козыри. При этом «Челси» не лучшая команда Европы, поэтому, уверен, нам не стоит их бояться», – сказал Мюллер.