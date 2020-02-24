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  • Мюллер – о «Челси»: «Не лучшая команда Европы. «Баварии» не стоит их бояться»

Мюллер – о «Челси»: «Не лучшая команда Европы. «Баварии» не стоит их бояться»

24 февраля 2020, 09:49
8

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о ближайшем сопернике своей команды.

  • Во вторник, 25 февраля, мюнхенцы сыграют в гостях с «Челси».
  • Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж» начнется в 23:00 по московскому времени.

«У «Челси» молодые талантливые игроки. Это мастеровитая команда, которая реально может доставить проблемы. Нам нужно хорошо подготовиться и изучить их козыри. При этом «Челси» не лучшая команда Европы, поэтому, уверен, нам не стоит их бояться», – сказал Мюллер.

Источник: The Athletic
Лига чемпионов Челси Бавария Мюллер Томас
Комментарии (8)
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Давид59
1582529656
Ха-ха! Именно Челси Бавария проиграла финал ЛЧ в Мюнхене. Я бы на месте Мюллера помолчал
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Artemka444
1582553689
дак я и смотрю как типа сильная и могучая бавария 7 лет не выигрывает Лигу Чемпионов!!!!!!
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Cules2013
1582577576
Ясное дело, что не боится, и это правильно. Но как-то прозвучало неуважительно. Это плей-офф ЛЧ, тут уже слабаков нет. И сама Бавария последние годы не впечатляет, совсем.
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