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    Мюллер – о «Челси»: «Не лучшая команда Европы. «Баварии» не стоит их бояться»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о ближайшем сопернике своей команды.

    • Во вторник, 25 февраля, мюнхенцы сыграют в гостях с «Челси».
    • Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж» начнется в 23:00 по московскому времени.

    «У «Челси» молодые талантливые игроки. Это мастеровитая команда, которая реально может доставить проблемы. Нам нужно хорошо подготовиться и изучить их козыри. При этом «Челси» не лучшая команда Европы, поэтому, уверен, нам не стоит их бояться», – сказал Мюллер.

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 09:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2093

      Давид59 1 час назад

      Ха-ха! Именно Челси Бавария проиграла финал ЛЧ в Мюнхене. Я бы на месте Мюллера помолчал

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