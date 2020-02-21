The Times: владелец «ПСЖ» заплатил ФИФА миллион, чтобы закрыть дело о взяточничестве

В отношении владельца «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи прекращено дело по подозрению во взяточничестве. Его открывала прокуратура по жалобе ФИФА, но после того, как получила от функционера 1 миллион швейцарских франков, преследование было окончено, пишет The Times.

Теперь между сторонами заключено мировое соглашение. Прокуратура, куда жаловалась ФИФА, расследование прекратила.