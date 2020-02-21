Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • The Times: владелец «ПСЖ» заплатил ФИФА миллион, чтобы закрыть дело о взяточничестве

The Times: владелец «ПСЖ» заплатил ФИФА миллион, чтобы закрыть дело о взяточничестве

21 февраля 2020, 21:35
5

В отношении владельца «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи прекращено дело по подозрению во взяточничестве. Его открывала прокуратура по жалобе ФИФА, но после того, как получила от функционера 1 миллион швейцарских франков, преследование было окончено, пишет The Times.

Теперь между сторонами заключено мировое соглашение. Прокуратура, куда жаловалась ФИФА, расследование прекратила.

  • Аль-Хелайфи подозревался в даче взятки бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке.
  • Аль-Хелайфи – глава катарской телекомпании beIN Sports. Сообщалось, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.
  • Из ФИФА Вальке был уволен за подозрения в махинациях с продажами билетов на игры чемпионата мира-2014.

Источник: The Times
Франция. Лига 1 ПСЖ
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vingor
1582313259
А что так можно разве?
Ответить
Gek Dement
1582313617
Дать взятку чтобы закрыть дело о взяточничестве, ну да так оно и решается. ..)
Ответить
Rus9I
1582320901
хахахахах нормально так порешали) Может Сити не додумались что так можно?)
Ответить
BRO_football
1582349624
Миллиона швейцарских франков маловато будет. С владельца ПСЖ можно больше вытрясти. Так что новость - утка.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+