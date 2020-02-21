The Times: владелец «ПСЖ» заплатил ФИФА миллион, чтобы закрыть дело о взяточничестве

В отношении владельца «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи прекращено дело по подозрению во взяточничестве. Его открывала прокуратура по жалобе ФИФА, но после того, как получила от функционера 1 миллион швейцарских франков, преследование было окончено, пишет The Times.
Теперь между сторонами заключено мировое соглашение. Прокуратура, куда жаловалась ФИФА, расследование прекратила.
- Аль-Хелайфи подозревался в даче взятки бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке.
- Аль-Хелайфи – глава катарской телекомпании beIN Sports. Сообщалось, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.
- Из ФИФА Вальке был уволен за подозрения в махинациях с продажами билетов на игры чемпионата мира-2014.
Источник: The Times