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    The Times: владелец «ПСЖ» заплатил ФИФА миллион, чтобы закрыть дело о взяточничестве

    В отношении владельца «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи прекращено дело по подозрению во взяточничестве. Его открывала прокуратура по жалобе ФИФА, но после того, как получила от функционера 1 миллион швейцарских франков, преследование было окончено, пишет The Times.

    Теперь между сторонами заключено мировое соглашение. Прокуратура, куда жаловалась ФИФА, расследование прекратила.

    • Аль-Хелайфи подозревался в даче взятки бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке.
    • Аль-Хелайфи – глава катарской телекомпании beIN Sports. Сообщалось, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.
    • Из ФИФА Вальке был уволен за подозрения в махинациях с продажами билетов на игры чемпионата мира-2014.

    Источник: The Times

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