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  • Борис Ротенберг: «Сочи» – шанс для Кокорина. Если будет достоин, он попадет в сборную России на Евро-2020»

Борис Ротенберг: «Сочи» – шанс для Кокорина. Если будет достоин, он попадет в сборную России на Евро-2020»

13 февраля 2020, 17:33
5

Президент «Сочи» Борис Ротенберг объяснил, чем форварду «Зенита» Александру Кокорину выгодна аренда в клуб. Изначально игрок не хотел переходить в команду-дебютант РПЛ.

«Кокорин понимает, что для него это шанс, чтобы его увидели, чтобы проявить себя в РПЛ. В сборной России наблюдают за всеми спортсменами. Считаю, что это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту; у него было смятение, но решение правильное. Мы воспитываем наших спортсменов и даем им возможность проявить себя, чтобы они защищали флаг нашей страны.

Для него все пути открыты – он талантливый парень. Естественно, за ним будут смотреть – если будет достоин, то попадет в сборную на Евро-2020. Никто не будет этому сопротивляться. Знаю, что там в сборной России демократичный подход», – сказал Ротенберг ТАСС.

  • Агент подтвердил трансфер игрока в «Сочи».
  • О договоренности с Кокориным говорил и сам Ротенберг.
  • Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (5)
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la verdad
1581606705
Ну раз Вротенберг сказал... В России почему-то:) все его прогнозы сбываются...
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x-x-x-x-x
1581606833
а что мешало ему это делать в том же Зените? двуличные лицемерные люди аш блевотно от них
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Путник 13
1581607113
А типа другие команды Сане шанс не дадут..не пудри мозги Боря. Скажи прямо что усатый у тебя на подсосе сидит и ты Сашу в сборную устроишь.
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Hektor 84
1581617964
Звонок Черчесу от Дюкова и вопрос решен. А Черчес то по году к игрокам приглядывается а этого возьмет без просмотра.
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JTherry
1581621798
Коке зарплату пообещал Ротенберг на уровне зенита - вот и все проблемы решены)) поманили бомжа конфеткой... говорил, что перейдет, никуда не денется, и сборная - на последнем месте в приоритетах...
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