Борис Ротенберг: «Сочи» – шанс для Кокорина. Если будет достоин, он попадет в сборную России на Евро-2020»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг объяснил, чем форварду «Зенита» Александру Кокорину выгодна аренда в клуб. Изначально игрок не хотел переходить в команду-дебютант РПЛ.

«Кокорин понимает, что для него это шанс, чтобы его увидели, чтобы проявить себя в РПЛ. В сборной России наблюдают за всеми спортсменами. Считаю, что это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту; у него было смятение, но решение правильное. Мы воспитываем наших спортсменов и даем им возможность проявить себя, чтобы они защищали флаг нашей страны.

Для него все пути открыты – он талантливый парень. Естественно, за ним будут смотреть – если будет достоин, то попадет в сборную на Евро-2020. Никто не будет этому сопротивляться. Знаю, что там в сборной России демократичный подход», – сказал Ротенберг ТАСС.