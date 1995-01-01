Борис Ротенберг: «Сочи» – шанс для Кокорина. Если будет достоин, он попадет в сборную России на Евро-2020»

А типа другие команды Сане шанс не дадут..не пудри мозги Боря. Скажи прямо что усатый у тебя на подсосе сидит и ты Сашу в сборную устроишь.
Президент «Сочи» Борис Ротенберг объяснил, чем форварду «Зенита» Александру Кокорину выгодна аренда в клуб. Изначально игрок не хотел переходить в команду-дебютант РПЛ.
«Кокорин понимает, что для него это шанс, чтобы его увидели, чтобы проявить себя в РПЛ. В сборной России наблюдают за всеми спортсменами. Считаю, что это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту; у него было смятение, но решение правильное. Мы воспитываем наших спортсменов и даем им возможность проявить себя, чтобы они защищали флаг нашей страны.
Для него все пути открыты – он талантливый парень. Естественно, за ним будут смотреть – если будет достоин, то попадет в сборную на Евро-2020. Никто не будет этому сопротивляться. Знаю, что там в сборной России демократичный подход», – сказал Ротенберг ТАСС.
- Агент подтвердил трансфер игрока в «Сочи».
- О договоренности с Кокориным говорил и сам Ротенберг.
- Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.