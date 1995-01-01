Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Борис Ротенберг: «Сочи» – шанс для Кокорина. Если будет достоин, он попадет в сборную России на Евро-2020»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг объяснил, чем форварду «Зенита» Александру Кокорину выгодна аренда в клуб. Изначально игрок не хотел переходить в команду-дебютант РПЛ.

    «Кокорин понимает, что для него это шанс, чтобы его увидели, чтобы проявить себя в РПЛ. В сборной России наблюдают за всеми спортсменами. Считаю, что это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту; у него было смятение, но решение правильное. Мы воспитываем наших спортсменов и даем им возможность проявить себя, чтобы они защищали флаг нашей страны.

    Для него все пути открыты – он талантливый парень. Естественно, за ним будут смотреть – если будет достоин, то попадет в сборную на Евро-2020. Никто не будет этому сопротивляться. Знаю, что там в сборной России демократичный подход», – сказал Ротенберг ТАСС.

    • Агент подтвердил трансфер игрока в «Сочи».
    • О договоренности с Кокориным говорил и сам Ротенберг.
    • Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:33
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3028

      Путник 13 6 минут назад

      А типа другие команды Сане шанс не дадут..не пудри мозги Боря. Скажи прямо что усатый у тебя на подсосе сидит и ты Сашу в сборную устроишь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1317

      x-x-x-x-x 10 минут назад

      а что мешало ему это делать в том же Зените? двуличные лицемерные люди аш блевотно от них

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4211

      la verdad 12 минут назад

      Ну раз Вротенберг сказал... В России почему-то:) все его прогнозы сбываются...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1270

      Genz 27 минут назад

      На куя ему сборная? Сборище идиотов

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75477
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru