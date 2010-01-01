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    АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, разгромив «Саутгемптон», и другие результаты

    Завершились шесть матчей 25-го тура АПЛ.

    В главном из них «Ливерпуль» дома крупно обыграл «Саутгемптон» – 4:0. Мохамед Салах забил два гола.

    В других встречах «Эвертон» благодаря дублю Йерри Мины победил «Уотфорд», уступая в счете 0:2. «Вест Хэм» и «Брайтон» забили на двоих шесть голов.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Ливерпуль – Саутгемптон – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Окслэд-Чемберлен, 47; 2:0 – Хендерсон, 60; 3:0 – Салах, 72; 4:0 – Салах, 90.

    Борнмут – Астон Вилла – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Биллинг, 37; 2:0 – Аке, 44; 2:1 – Саматта, 70.

    Удаления: Лерма, 51 – нет.

    Вест Хэм – Брайтон – 3:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Диоп, 30; 2:0 – Снодграсс, 45; 2:1 – Огбонна, 47 (в свои ворота); 3:1 – Снодграсс, 57; 3:2 – Гросс, 75; 3:3 – Мюррэй, 79.

    Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Гуаита, 58 (в свои ворота).

    Ньюкасл Юнайтед – Норвич – 0:0

    Уотфорд – Эвертон – 2:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Масина, 10; 2:0 – Перейра, 42; 2:1 – Мина, 45+1; 2:2 – Мина, 45+4; 2:3 – Уолкотт, 90.

    Удаления: нет – Делф, 71.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии7
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      Рейтинг: +314

      Serega 68 2 минуты назад

      киборги с сердцем

      0
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      Рейтинг: +741

      Питерский князь 30 минут назад

      Гвардиоле нужно чудо, чтобы стать чемпионами.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Томик 1 час назад

      С такой игрой, составом и тренером, просрать и этот чемпионат будет преступлением.

      2
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      Рейтинг: +876

      Sedoi_Goblin > Томик 1 час назад

      Да это ж как надо постараться?)))

      3
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      Рейтинг: +6670

      mihail200606 > Томик 1 час назад

      Да уж, в прошлом сезоне перед новым годом упустили возможность оторваться от мс на 7 очков, но Щас то надеюсь никаких форс мажоров не случится...
      Ливер долго без чемпионства сидел, но если уж станет им, то видимо как никто и никогда, с каким нибудь безумным рекордом..

      0
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      Рейтинг: +1878

      Krasnodar 123 1 час назад

      КЛОПП!!!

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      Рейтинг: +3568

      sssrspartak 1 час назад

      кто бы сомневался???

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