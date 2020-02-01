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АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, разгромив «Саутгемптон», и другие результаты

1 февраля 2020, 19:56
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Завершились шесть матчей 25-го тура АПЛ.

В главном из них «Ливерпуль» дома крупно обыграл «Саутгемптон» – 4:0. Мохамед Салах забил два гола.

В других встречах «Эвертон» благодаря дублю Йерри Мины победил «Уотфорд», уступая в счете 0:2. «Вест Хэм» и «Брайтон» забили на двоих шесть голов.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Ливерпуль – Саутгемптон – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Окслэд-Чемберлен, 47; 2:0 – Хендерсон, 60; 3:0 – Салах, 72; 4:0 – Салах, 90.

Борнмут – Астон Вилла – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Биллинг, 37; 2:0 – Аке, 44; 2:1 – Саматта, 70.

Удаления: Лерма, 51 – нет.

Вест Хэм – Брайтон – 3:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Диоп, 30; 2:0 – Снодграсс, 45; 2:1 – Огбонна, 47 (в свои ворота); 3:1 – Снодграсс, 57; 3:2 – Гросс, 75; 3:3 – Мюррэй, 79.

Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гуаита, 58 (в свои ворота).

Ньюкасл Юнайтед – Норвич – 0:0

Уотфорд – Эвертон – 2:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Масина, 10; 2:0 – Перейра, 42; 2:1 – Мина, 45+1; 2:2 – Мина, 45+4; 2:3 – Уолкотт, 90.

Удаления: нет – Делф, 71.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Саутгемптон Мина Йерри
Комментарии (6)
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Krasnodar 123
1580578341
КЛОПП!!!
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Томик
1580579966
С такой игрой, составом и тренером, просрать и этот чемпионат будет преступлением.
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Serega 68
1580584791
киборги с сердцем
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MOBI
1580641872
красавцы а КЛОПП КРАСАВЭЛЛА
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