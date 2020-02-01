АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, разгромив «Саутгемптон», и другие результаты

Завершились шесть матчей 25-го тура АПЛ.
В главном из них «Ливерпуль» дома крупно обыграл «Саутгемптон» – 4:0. Мохамед Салах забил два гола.
В других встречах «Эвертон» благодаря дублю Йерри Мины победил «Уотфорд», уступая в счете 0:2. «Вест Хэм» и «Брайтон» забили на двоих шесть голов.
Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур
Ливерпуль – Саутгемптон – 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Окслэд-Чемберлен, 47; 2:0 – Хендерсон, 60; 3:0 – Салах, 72; 4:0 – Салах, 90.
Борнмут – Астон Вилла – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Биллинг, 37; 2:0 – Аке, 44; 2:1 – Саматта, 70.
Удаления: Лерма, 51 – нет.
Вест Хэм – Брайтон – 3:3 (2:0)
Голы: 1:0 – Диоп, 30; 2:0 – Снодграсс, 45; 2:1 – Огбонна, 47 (в свои ворота); 3:1 – Снодграсс, 57; 3:2 – Гросс, 75; 3:3 – Мюррэй, 79.
Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Гуаита, 58 (в свои ворота).
Ньюкасл Юнайтед – Норвич – 0:0
Голы: 1:0 – Масина, 10; 2:0 – Перейра, 42; 2:1 – Мина, 45+1; 2:2 – Мина, 45+4; 2:3 – Уолкотт, 90.
Удаления: нет – Делф, 71.