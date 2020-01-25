Мюллер в восьми из девяти матчей Бундеслиги при Флике поучаствовал в 12 голах

Атакующий игрок «Баварии» Томас Мюллер провел под руководством главного тренера Ханса-Дитера Флика в Бундеслиге девять матчей. В восьми из них немец отметился результативными действиями.
Всего на счету Мюллера четыре гола и восемь результативных передач. Единственный соперник, против которого за эти девять матчей футболист не поучаствовал в забитых мячах, – «Фрайбург».
- «Бавария» в таблице идет второй.
- Мюллер – воспитанник баварцев.
- С командой Мюллер брал Лигу чемпионов.
Источник: Бомбардир.ру