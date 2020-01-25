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  • Мюллер в восьми из девяти матчей Бундеслиги при Флике поучаствовал в 12 голах

Мюллер в восьми из девяти матчей Бундеслиги при Флике поучаствовал в 12 голах

25 января 2020, 23:24
2

Атакующий игрок «Баварии» Томас Мюллер провел под руководством главного тренера Ханса-Дитера Флика в Бундеслиге девять матчей. В восьми из них немец отметился результативными действиями.

Всего на счету Мюллера четыре гола и восемь результативных передач. Единственный соперник, против которого за эти девять матчей футболист не поучаствовал в забитых мячах, – «Фрайбург».

  • «Бавария» в таблице идет второй.
  • Мюллер – воспитанник баварцев.
  • С командой Мюллер брал Лигу чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Мюллер Томас Флик Ханс-Дитер
Комментарии (2)
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zatonn
1579984204
Моё мнение, Баварии нужен только тренер немец. А Йоахим Лев должен задуматься над своим решением и по возможности его пересмотреть
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Milaninho
1580016442
Вот смотришь на Мюллера и кажется что какой-то он неказистый, но играет крайне полезно. Жаль его от сборной отцепили, он все еще очень крут
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