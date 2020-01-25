Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Мюллер в восьми из девяти матчей Бундеслиги при Флике поучаствовал в 12 голах

    Атакующий игрок «Баварии» Томас Мюллер провел под руководством главного тренера Ханса-Дитера Флика в Бундеслиге девять матчей. В восьми из них немец отметился результативными действиями.

    Всего на счету Мюллера четыре гола и восемь результативных передач. Единственный соперник, против которого за эти девять матчей футболист не поучаствовал в забитых мячах, – «Фрайбург».

    • «Бавария» в таблице идет второй.
    • Мюллер – воспитанник баварцев.
    • С командой Мюллер брал Лигу чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2020 23:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2625

      zatonn 1 час назад

      Моё мнение, Баварии нужен только тренер немец. А Йоахим Лев должен задуматься над своим решением и по возможности его пересмотреть

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75247
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru