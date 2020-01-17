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    Медведев: «Исламхан на просмотре в «Зените»? Это правда»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник сборной Казахстана Бауржан Исламхан находится на просмотре в питерской команде.

    «Да, это правда», – сказал Медведев.

    Ранее стало известно, что Исламхан отправился в расположение «Зенита».

    • Исламхан – свободный агент, его последний клуб – «Кайрат».
    • Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
    • Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.

    Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»

    Источник: АБН

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    17.01.2020 16:52
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2276

      raritet 13 часов назад

      Только до меня доходит этот финт. Если , предположим , казах не заиграет, по меньшей мере его можно использовать как талисман. А во-вторых, он может открывать бутылки с шампанским при праздновании чемпионства и подносить господам футболистам ...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4788

      paracetamol 13 часов назад

      Да врут все, Саша. Взяли нва сбор мальчика мячи подбирать, а тут такое...!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ImpNaz.com 13 часов назад

      Это пипец! Нахрен он Зениту нужен, узкопертый!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч > ImpNaz.com 8 часов назад

      Тебя забыли спросить )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      Semenycch 13 часов назад

      Талантливый парень. Судя по словам Аршавина, а он Казахский футбол знает очень хорошо, этот парень реально хорошо играет, а кроме того является капитаном национальной сборной. Лимит на этого футболиста не будет распространяться. Надеюсь Семак даст ему шанс сыграть за Зенит в официальных матчах.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      Nevsky_RU 14 часов назад

      Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не собирается совершать трансферы в зимнее окно.
      В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», – сказал Медведев.

      пару дней позднее:

      Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг ухода полузащитника Матиаса Краневиттера в «Монтеррей».

      «Что касается перехода Краневиттера в мексиканский «Монтеррей», то да, мы нашли с игроком решение, которое соответствует и его интересам, и интересам клуба», – сказал Медведев.

      Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник сборной Казахстана Бауржан Исламхан находится на просмотре в питерской команде.

      «Да, это правда», – сказал Медведев.

      Ранее стало известно, что Исламхан отправился в расположение «Зенита».

      Ну чтож, честный и прямой мужик, его словам стоить доверять. Такой не ******.

      0
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      ...
      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч > Nevsky_RU 8 часов назад

      А чо не так ? Медведев сказал--- " мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать ".
      Краневиттера не продают и не отдают в аренду.С ним просто расторгли контракт.
      Исламхана не покупают.Он свободный агент.Бесплатно берут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +872

      acor94 15 часов назад

      Вон, эриксон за двадцатку на рынке валяется. Какие нах исламбеки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +854

      shikari__ > acor94 15 часов назад

      только зенит и рядом не валяется с теми клубами, которые ему контракт предлагают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > acor94 14 часов назад

      П и з д е ц ты б л я ты реально думаешь Эриксен придет к вам в РПЛ тогда ты не должен футбол интересоваться смотреть тем более

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +872

      acor94 > BARCLAYS_APL 14 часов назад

      ладно, больше не буду смотреть...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1799

      baden69 > acor94 13 часов назад

      Исламхан свободный агент, так что бесплатно можно и взять, а потом можно будет и продать недорого....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч > acor94 8 часов назад

      Какая нах двадцатка.Исламхана бесплатно берут....Да и зарплата у него в двадцать раз меньше будет чем у Эриксона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13519

      bset 15 часов назад

      А вот и обещанная 10-ка для Зенита подъехала. Болельщики будут рады.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1149

      Semushkin Roman Valerievi 15 часов назад

      А смысл? Он все равно легионер. Казахи-легионеры)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1323

      alarm > Semushkin Roman Valerievi 15 часов назад

      со следующего сезона нет)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1799

      baden69 > Semushkin Roman Valerievi 13 часов назад

      С 1 июля 2020 года казахи не будут считаться легами.

      2
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