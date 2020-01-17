Медведев: «Исламхан на просмотре в «Зените»? Это правда»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник сборной Казахстана Бауржан Исламхан находится на просмотре в питерской команде.
«Да, это правда», – сказал Медведев.
Ранее стало известно, что Исламхан отправился в расположение «Зенита».
- Исламхан – свободный агент, его последний клуб – «Кайрат».
- Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
- Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.
Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»
Источник: АБН