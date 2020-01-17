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Медведев: «Исламхан на просмотре в «Зените»? Это правда»

17 января 2020, 16:52
14

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник сборной Казахстана Бауржан Исламхан находится на просмотре в питерской команде.

«Да, это правда», – сказал Медведев.

Ранее стало известно, что Исламхан отправился в расположение «Зенита».

  • Исламхан – свободный агент, его последний клуб – «Кайрат».
  • Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
  • Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.

Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»

Источник: АБН
Россия. Премьер-лига Зенит Исламхан Бауржан Медведев Александр
Комментарии (14)
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bset
1579269443
А вот и обещанная 10-ка для Зенита подъехала. Болельщики будут рады.
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acor94
1579270158
Вон, эриксон за двадцатку на рынке валяется. Какие нах исламбеки.
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Nevsky_RU
1579274840
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не собирается совершать трансферы в зимнее окно. В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», – сказал Медведев. пару дней позднее: Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг ухода полузащитника Матиаса Краневиттера в «Монтеррей». «Что касается перехода Краневиттера в мексиканский «Монтеррей», то да, мы нашли с игроком решение, которое соответствует и его интересам, и интересам клуба», – сказал Медведев. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник сборной Казахстана Бауржан Исламхан находится на просмотре в питерской команде. «Да, это правда», – сказал Медведев. Ранее стало известно, что Исламхан отправился в расположение «Зенита». Ну чтож, честный и прямой мужик, его словам стоить доверять. Такой не ******.
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ImpNaz.com
1579275942
Это пипец! Нахрен он Зениту нужен, узкопертый!
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paracetamol
1579277548
Да врут все, Саша. Взяли нва сбор мальчика мячи подбирать, а тут такое...!
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raritet
1579277765
Только до меня доходит этот финт. Если , предположим , казах не заиграет, по меньшей мере его можно использовать как талисман. А во-вторых, он может открывать бутылки с шампанским при праздновании чемпионства и подносить господам футболистам ...
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