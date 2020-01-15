Конов: «Если Жирков решит играть дальше, «Зенит» сохранит его. Соглашение с Ивановичем продлевать не планируют»

Журналист Василий Конов рассказал о ситуации с продлением контрактов в «Зените».

«Летом в «Зените» истекают контракты сразу у целой группы игроков, в которую входят Дзюба, Жирков, Кержаков, Смольников, Шатов, Кузяев, Кокорин, Иванович, Мак.

Кузяев должен продлить соглашение в самое ближайшее время, ведется работа по новому соглашению с Кержаковым, не должно возникнуть проблем. Кокорин тоже не должен переживать за продление. Соглашение с Ивановичем продлевать не планируют, похожая ситуация и у Мака.

Из россиян самая сложная ситуация на данном этапе, пожалуй, у Смольникова, и тут скорее нет, чем да, а вот у Шатова, наоборот, хотя не удивлюсь тому, что оба покинут клуб летом (или зимой за минимальный выкуп с учетом ситуации). Контракт Жиркова, в первую очередь, зависит от того, какое решение примет сам Юрий относительно своей карьеры. Если он решит играть дальше, то, уверен, что «Зенит» сохранит его», – написал Конов в телеграме.