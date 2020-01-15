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  • Конов: «Если Жирков решит играть дальше, «Зенит» сохранит его. Соглашение с Ивановичем продлевать не планируют»

Конов: «Если Жирков решит играть дальше, «Зенит» сохранит его. Соглашение с Ивановичем продлевать не планируют»

15 января 2020, 12:58
12

Журналист Василий Конов рассказал о ситуации с продлением контрактов в «Зените».

«Летом в «Зените» истекают контракты сразу у целой группы игроков, в которую входят Дзюба, Жирков, Кержаков, Смольников, Шатов, Кузяев, Кокорин, Иванович, Мак.

Кузяев должен продлить соглашение в самое ближайшее время, ведется работа по новому соглашению с Кержаковым, не должно возникнуть проблем. Кокорин тоже не должен переживать за продление. Соглашение с Ивановичем продлевать не планируют, похожая ситуация и у Мака.

Из россиян самая сложная ситуация на данном этапе, пожалуй, у Смольникова, и тут скорее нет, чем да, а вот у Шатова, наоборот, хотя не удивлюсь тому, что оба покинут клуб летом (или зимой за минимальный выкуп с учетом ситуации). Контракт Жиркова, в первую очередь, зависит от того, какое решение примет сам Юрий относительно своей карьеры. Если он решит играть дальше, то, уверен, что «Зенит» сохранит его», – написал Конов в телеграме.

  • В этом сезоне 35-летний Иванович провел 26 игр, забил три мяча.
  • 36-летний Жирков сыграл 18 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Иванович Бранислав
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ilichkadr
1579083207
Если с Ивановичем продлевать не планируют, а у Смольникова скорее нет, то ктож будет играть в защите!?
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KOLBIS
1579086868
Жирков еще и в сборной поиграет...Маклаут просто...Респект!!!...
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Давид59
1579087252
А Вас Штирлиц (в смысле Юру Жиркова) я попрошу остаться
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Hektor 84
1579089373
А с бзюбой хотят продлить на пониженных условиях. Герой всея Руси отказывается на понижении зарплаты. Поэтому с ним еще не продлили. Грешки ему возвращаются.
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gor77
1579089502
Про Ивановича информация ещё с 3 января крутится. "Как сообщает источник, сербский футболист настаивает на новом двухлетнем контракте с сохранением текущей заработной платы... ...руководство сине-бело-голубых предлагало 35-летнему игроку соглашение по схеме «1+1» с худшими финансовыми условиями. Переговоры между сторонами не увенчались успехом." Вот так.
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bset
1579090370
36 лет, играет на высоком уровне, предлагают контракт в Зените и зовут в Тамбов, выиграл Кубок УЕФА, 3-е место на ЧЕ, играл в Челси. Такой карьере можно позавидовать. Без трудолюбия и профессионализма такого, конечно, не достичь - молодым пример.
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Plyash
1579097504
Понятное дело,желание Юры Жиркова в любом его проявлении надо уважать и беспрекословно выполнить.Он много отдал Российскому спорту и заслужил уважение к себе,тем более погоды в команде он не испортит,это же как дважды два.
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Hektor 84
1579098743
Из выше перечисленных к Жаркову больше уважения. Такой карьере можно позавидовать. Играл и не филонил, в пьянках не был замечен. Я до сих пор считаю, если бы он в Челси немного перетерпел, то вытеснил бы Эшли Коула из состава. Через год после ухода Коул реально начал сдавать. А Юра мог стать звездой Апл. В отличии от Аршавина Юра не филонил, носился по флангу как умолишенный. Ну возможно не хватило характера или поддержки. Но в любом случае человек провел карьеру на 5!!!
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Hektor 84
1579098863
А ведь когда Юра был молод его Романцев забраковал.
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paracetamol
1579103001
Дзюбу продать, остальных оставить!
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