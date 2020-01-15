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    Конов: «Если Жирков решит играть дальше, «Зенит» сохранит его. Соглашение с Ивановичем продлевать не планируют»

    Журналист Василий Конов рассказал о ситуации с продлением контрактов в «Зените».

    «Летом в «Зените» истекают контракты сразу у целой группы игроков, в которую входят Дзюба, Жирков, Кержаков, Смольников, Шатов, Кузяев, Кокорин, Иванович, Мак.

    Кузяев должен продлить соглашение в самое ближайшее время, ведется работа по новому соглашению с Кержаковым, не должно возникнуть проблем. Кокорин тоже не должен переживать за продление. Соглашение с Ивановичем продлевать не планируют, похожая ситуация и у Мака.

    Из россиян самая сложная ситуация на данном этапе, пожалуй, у Смольникова, и тут скорее нет, чем да, а вот у Шатова, наоборот, хотя не удивлюсь тому, что оба покинут клуб летом (или зимой за минимальный выкуп с учетом ситуации). Контракт Жиркова, в первую очередь, зависит от того, какое решение примет сам Юрий относительно своей карьеры. Если он решит играть дальше, то, уверен, что «Зенит» сохранит его», – написал Конов в телеграме.

    • В этом сезоне 35-летний Иванович провел 26 игр, забил три мяча.
    • 36-летний Жирков сыграл 18 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    15.01.2020 12:58
    Комментарии18
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      Рейтинг: +4752

      paracetamol 18 часов назад

      Дзюбу продать, остальных оставить!

      -1
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 19 часов назад

      А ведь когда Юра был молод его Романцев забраковал.

      1
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 19 часов назад

      Из выше перечисленных к Жаркову больше уважения. Такой карьере можно позавидовать. Играл и не филонил, в пьянках не был замечен. Я до сих пор считаю, если бы он в Челси немного перетерпел, то вытеснил бы Эшли Коула из состава. Через год после ухода Коул реально начал сдавать. А Юра мог стать звездой Апл. В отличии от Аршавина Юра не филонил, носился по флангу как умолишенный. Ну возможно не хватило характера или поддержки. Но в любом случае человек провел карьеру на 5!!!

      1
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      Рейтинг: +1653

      playsh 20 часов назад

      Понятное дело,желание Юры Жиркова в любом его проявлении надо уважать и беспрекословно выполнить.Он много отдал Российскому спорту и заслужил уважение к себе,тем более погоды в команде он не испортит,это же как дважды два.

      1
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      Рейтинг: +1015

      DMитрий 20 часов назад

      Ивановичу в таком возрасте надо не блефовать с контрактом, а соглашаться на новые условия от Зенита. На следующий год клуб будет в ЛЧ. Копейку заработает. В любом случае, лучшие деньги уже нигде не получит.

      0
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      Рейтинг: +13496

      bset 22 часа назад

      36 лет, играет на высоком уровне, предлагают контракт в Зените и зовут в Тамбов, выиграл Кубок УЕФА, 3-е место на ЧЕ, играл в Челси. Такой карьере можно позавидовать. Без трудолюбия и профессионализма такого, конечно, не достичь - молодым пример.

      1
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      Рейтинг: +1244

      gor77 22 часа назад

      Про Ивановича информация ещё с 3 января крутится.
      "Как сообщает источник, сербский футболист настаивает на новом двухлетнем контракте с сохранением текущей заработной платы... ...руководство сине-бело-голубых предлагало 35-летнему игроку соглашение по схеме «1+1» с худшими финансовыми условиями.
      Переговоры между сторонами не увенчались успехом."
      Вот так.

      0
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 22 часа назад

      А с бзюбой хотят продлить на пониженных условиях. Герой всея Руси отказывается на понижении зарплаты. Поэтому с ним еще не продлили. Грешки ему возвращаются.

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      Рейтинг: +1510

      Давид59 23 часа назад

      А Вас Штирлиц (в смысле Юру Жиркова) я попрошу остаться

      3
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      Рейтинг: +255

      Semenycch 23 часа назад

      Пустобрех!

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