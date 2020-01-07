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  • Форвард «Севильи» Даббур перешел в «Хоффенхайм» за 12 миллионов. ЦСКА хотел его арендовать

Форвард «Севильи» Даббур перешел в «Хоффенхайм» за 12 миллионов. ЦСКА хотел его арендовать

7 января 2020, 16:27
2

Нападающий «Севильи» Мунас Даббур стал игроком «Хоффенхайма».

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

Ранее ЦСКА хотел взять израильтянина в аренду, «Севилья» ответила отказом.

  • В этом сезоне 27-летний форвард забил три гола в девяти матчах.
  • В прошлом сезоне Даббур выступал в аренде за «Зальцбург», где сыграл 48 матчей, в которых он забил 37 голов и отдал 16 ассистов.
  • Рыночная стоимость нападающего – 15 миллионов евро.
  • Летом им интересовалось «Динамо», прошлой зимой Даббур мог перейти в «Локомотив».

Источник: Transfermarkt
Испания. Примера Россия. Премьер-лига ЦСКА Севилья Хоффенхайм Даббур Мунас
Комментарии (2)
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Lester84
1578409203
Да ни одного толкового форварда не отдадут в аренду без обязательного права выкупа. Если только не бракованного
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Отчаянный Пердун
1578417592
Может и к лучшему!!! Если игрок не хочет играть за клуб, то сложно его мотивировать и заставить. Даббур не хотел играть за ЦСКА. Не думаю, что он бы тут заиграл.
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