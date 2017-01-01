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    Форвард «Севильи» Даббур перешел в «Хоффенхайм» за 12 миллионов. ЦСКА хотел его арендовать

    Нападающий «Севильи» Мунас Даббур стал игроком «Хоффенхайма».

    По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

    Ранее ЦСКА хотел взять израильтянина в аренду, «Севилья» ответила отказом.

    • В этом сезоне 27-летний форвард забил три гола в девяти матчах.
    • В прошлом сезоне Даббур выступал в аренде за «Зальцбург», где сыграл 48 матчей, в которых он забил 37 голов и отдал 16 ассистов.
    • Рыночная стоимость нападающего – 15 миллионов евро.
    • Летом им интересовалось «Динамо», прошлой зимой Даббур мог перейти в «Локомотив».

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4642

      Lester84 4 минуты назад

      Да ни одного толкового форварда не отдадут в аренду без обязательного права выкупа. Если только не бракованного

      0
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      Рейтинг: +234

      elessar arnor 49 минут назад

      да нах теперь кому нужен ЦСКА, увы

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