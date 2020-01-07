Форвард «Севильи» Даббур перешел в «Хоффенхайм» за 12 миллионов. ЦСКА хотел его арендовать

Нападающий «Севильи» Мунас Даббур стал игроком «Хоффенхайма».
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
Ранее ЦСКА хотел взять израильтянина в аренду, «Севилья» ответила отказом.
- В этом сезоне 27-летний форвард забил три гола в девяти матчах.
- В прошлом сезоне Даббур выступал в аренде за «Зальцбург», где сыграл 48 матчей, в которых он забил 37 голов и отдал 16 ассистов.
- Рыночная стоимость нападающего – 15 миллионов евро.
- Летом им интересовалось «Динамо», прошлой зимой Даббур мог перейти в «Локомотив».
Источник: Transfermarkt