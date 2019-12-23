«Севилья» не отдаст форварда Даббура в аренду ЦСКА

По информации Sport24, ЦСКА хотел взять в аренду нападающего «Севильи» Мунаса Даббура.

«Севилья» ответила отказом, так как рассчитывает продать израильтянина. Агент Даббура Милош Маленович подтвердил, что испанцы отказываются отпускать игрока в аренду.

«Севилья» не рассматривает вариантов с арендой Даббура», – сказал Маленович.