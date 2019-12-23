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    «Севилья» не отдаст форварда Даббура в аренду ЦСКА

    По информации Sport24, ЦСКА хотел взять в аренду нападающего «Севильи» Мунаса Даббура.

    «Севилья» ответила отказом, так как рассчитывает продать израильтянина. Агент Даббура Милош Маленович подтвердил, что испанцы отказываются отпускать игрока в аренду.

    «Севилья» не рассматривает вариантов с арендой Даббура», – сказал Маленович.

    • В этом сезоне 27-летний форвард забил три гола в девяти матчах.
    • В прошлом сезоне Даббур выступал в аренде за «Зальцбург», где сыграл 48 матчей, в которых он забил 37 голов и отдал 16 ассистов.
    • Рыночная стоимость нападающего – 15 миллионов евро.
    • Летом им интересовалось «Динамо», прошлой зимой Даббур мог перейти в «Локомотив».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4583

      Lester84 6 минут назад

      Кажись когда-то его уже хотели приобрести в ЦСКА. Я смотрю селекция как по спирали туда-сюда игроков перебирает Педро Абреу, Даббур.

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