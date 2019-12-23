«Севилья» не отдаст форварда Даббура в аренду ЦСКА

По информации Sport24, ЦСКА хотел взять в аренду нападающего «Севильи» Мунаса Даббура.
«Севилья» ответила отказом, так как рассчитывает продать израильтянина. Агент Даббура Милош Маленович подтвердил, что испанцы отказываются отпускать игрока в аренду.
«Севилья» не рассматривает вариантов с арендой Даббура», – сказал Маленович.
- В этом сезоне 27-летний форвард забил три гола в девяти матчах.
- В прошлом сезоне Даббур выступал в аренде за «Зальцбург», где сыграл 48 матчей, в которых он забил 37 голов и отдал 16 ассистов.
- Рыночная стоимость нападающего – 15 миллионов евро.
- Летом им интересовалось «Динамо», прошлой зимой Даббур мог перейти в «Локомотив».
Источник: Sport24