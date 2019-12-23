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«Севилья» не отдаст форварда Даббура в аренду ЦСКА

23 декабря 2019, 16:38
2

По информации Sport24, ЦСКА хотел взять в аренду нападающего «Севильи» Мунаса Даббура.

«Севилья» ответила отказом, так как рассчитывает продать израильтянина. Агент Даббура Милош Маленович подтвердил, что испанцы отказываются отпускать игрока в аренду.

«Севилья» не рассматривает вариантов с арендой Даббура», – сказал Маленович.

  • В этом сезоне 27-летний форвард забил три гола в девяти матчах.
  • В прошлом сезоне Даббур выступал в аренде за «Зальцбург», где сыграл 48 матчей, в которых он забил 37 голов и отдал 16 ассистов.
  • Рыночная стоимость нападающего – 15 миллионов евро.
  • Летом им интересовалось «Динамо», прошлой зимой Даббур мог перейти в «Локомотив».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Севилья Даббур Мунас
Комментарии (2)
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Lester84
1577108838
Кажись когда-то его уже хотели приобрести в ЦСКА. Я смотрю селекция как по спирали туда-сюда игроков перебирает Педро Абреу, Даббур.
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Dgad
1577169892
Раз не отдают в аренду надо выкупать его, классный нап, за него де жалко 15 отдать
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