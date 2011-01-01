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    Левандовски – лучший бомбардир Бундеслиги в 2019 году, Мюллер – лучший ассистент

    Бундеслига ушла на новогоднюю паузу. Ближайшие матчи состоятся в январе. Лучшим бомбардиром турнира в 2019 году стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Он забил 31 гол. Поляк также лидирует по числу касаний мяча в чужой штрафной – 299.

    Лучший ассистент чемпионата Германии в 2019 году – игрок «Баварии» Томас Мюллер. Он отдал 17 результативных пасов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2605

      zatonn 1 час назад

      Йоахим Лев эту статью прочёл, касательно лучшего ассистента? Смотри, герр Лев, облажаешься без Томаса на Евро, тебе ведь это припомнят!

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