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  • Левандовски – лучший бомбардир Бундеслиги в 2019 году, Мюллер – лучший ассистент

Левандовски – лучший бомбардир Бундеслиги в 2019 году, Мюллер – лучший ассистент

24 декабря 2019, 22:11
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Бундеслига ушла на новогоднюю паузу. Ближайшие матчи состоятся в январе. Лучшим бомбардиром турнира в 2019 году стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Он забил 31 гол. Поляк также лидирует по числу касаний мяча в чужой штрафной – 299.

Лучший ассистент чемпионата Германии в 2019 году – игрок «Баварии» Томас Мюллер. Он отдал 17 результативных пасов.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт Мюллер Томас
Комментарии (1)
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zatonn
1577215397
Йоахим Лев эту статью прочёл, касательно лучшего ассистента? Смотри, герр Лев, облажаешься без Томаса на Евро, тебе ведь это припомнят!
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