Левандовски – лучший бомбардир Бундеслиги в 2019 году, Мюллер – лучший ассистент

Бундеслига ушла на новогоднюю паузу. Ближайшие матчи состоятся в январе. Лучшим бомбардиром турнира в 2019 году стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Он забил 31 гол. Поляк также лидирует по числу касаний мяча в чужой штрафной – 299.

Лучший ассистент чемпионата Германии в 2019 году – игрок «Баварии» Томас Мюллер. Он отдал 17 результативных пасов.