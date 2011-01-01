Левандовски – лучший бомбардир Бундеслиги в 2019 году, Мюллер – лучший ассистент

Йоахим Лев эту статью прочёл, касательно лучшего ассистента? Смотри, герр Лев, облажаешься без Томаса на Евро, тебе ведь это припомнят!
Бундеслига ушла на новогоднюю паузу. Ближайшие матчи состоятся в январе. Лучшим бомбардиром турнира в 2019 году стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Он забил 31 гол. Поляк также лидирует по числу касаний мяча в чужой штрафной – 299.
Лучший ассистент чемпионата Германии в 2019 году – игрок «Баварии» Томас Мюллер. Он отдал 17 результативных пасов.
- Оба футболиста соответственно лидируют в списках бомбардиров и ассистентов текущего сезона Бундеслиги.
- «Бавария» в таблице идет третьей.
- Ближайший соперник баварцев – «Герта» Юргена Клинсманна (19 января).