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Якини – новый главный тренер «Фиорентины»

23 декабря 2019, 23:43

«Фиорентина» объявила о назначении Джузеппе Якини на пост главного тренера команды.

28 декабря состоится презентация нового тренера, а на следующий день он приступит к своим обязанностям.

У руля флорентийцев 55-летний специалист сменил уволенного в субботу Винченцо Монтеллу.

  • Будучи игроком, Якини выступал за «Фиорентину» с 1989 по 1994 год.
  • Последним местом работы в его тренерской карьере был «Эмполи».
  • По итогам 17 туров «Фиорентина» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.

Источник: Официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Фиорентина Якини Джузеппе
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