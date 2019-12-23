Якини – новый главный тренер «Фиорентины»

«Фиорентина» объявила о назначении Джузеппе Якини на пост главного тренера команды.
28 декабря состоится презентация нового тренера, а на следующий день он приступит к своим обязанностям.
У руля флорентийцев 55-летний специалист сменил уволенного в субботу Винченцо Монтеллу.
- Будучи игроком, Якини выступал за «Фиорентину» с 1989 по 1994 год.
- Последним местом работы в его тренерской карьере был «Эмполи».
- По итогам 17 туров «Фиорентина» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.
Источник: Официальный сайт «Фиорентины»