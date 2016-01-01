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    Примера. «Вильярреал» прервал восьмиматчевую серию «Хетафе» без поражений, «Вальядолид» сыграл вничью с «Валенсией»

    Состоялись матчи 18-го тура Примеры.

    «Вильярреал» одержал минимальную победу над «Хетафе» (1:0), прервав серию соперника из восьми матчей подряд без поражений.

    В другой встрече «Вальядолид» не сумел удержать победу над «Валенсией», пропустив в компенсированное время – 1:1. Российский полузащитник гостей Денис Черышев появился на поле впервые с 5 ноября, выйдя на замену на 60-й минуте и не отметившись результативными действиями.

    Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    Вильярреал – Хетафе – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гомес, 52.

    Удаление: нет – Оливейра, 61.

    Вальядолид – Валенсия – 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гвардиола, 83; 1:1 – Вальехо, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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