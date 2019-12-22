Примера. «Вильярреал» прервал восьмиматчевую серию «Хетафе» без поражений, «Вальядолид» сыграл вничью с «Валенсией»

Состоялись матчи 18-го тура Примеры.
«Вильярреал» одержал минимальную победу над «Хетафе» (1:0), прервав серию соперника из восьми матчей подряд без поражений.
В другой встрече «Вальядолид» не сумел удержать победу над «Валенсией», пропустив в компенсированное время – 1:1. Российский полузащитник гостей Денис Черышев появился на поле впервые с 5 ноября, выйдя на замену на 60-й минуте и не отметившись результативными действиями.
Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур
Вильярреал – Хетафе – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Гомес, 52.
Удаление: нет – Оливейра, 61.
Вальядолид – Валенсия – 1:1 (0:0)
Гол: 1:0 – Гвардиола, 83; 1:1 – Вальехо, 90.
Источник: Бомбардир.ру