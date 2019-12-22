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  • Примера. «Вильярреал» прервал восьмиматчевую серию «Хетафе» без поражений, «Вальядолид» сыграл вничью с «Валенсией»

Примера. «Вильярреал» прервал восьмиматчевую серию «Хетафе» без поражений, «Вальядолид» сыграл вничью с «Валенсией»

22 декабря 2019, 01:00

Состоялись матчи 18-го тура Примеры.

«Вильярреал» одержал минимальную победу над «Хетафе» (1:0), прервав серию соперника из восьми матчей подряд без поражений.

В другой встрече «Вальядолид» не сумел удержать победу над «Валенсией», пропустив в компенсированное время – 1:1. Российский полузащитник гостей Денис Черышев появился на поле впервые с 5 ноября, выйдя на замену на 60-й минуте и не отметившись результативными действиями.

Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

Вильярреал – Хетафе – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гомес, 52.

Удаление: нет – Оливейра, 61.

Вальядолид – Валенсия – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Гвардиола, 83; 1:1 – Вальехо, 90.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Вильярреал Хетафе Вальядолид Валенсия
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