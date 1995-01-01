Серия А. «Интер» разгромил «Дженоа» и возглавил таблицу, «Удинезе» обыграл «Кальяри»

«Интер» возглавил таблицу Серии А. В очередном туре миланцы дома разгромили «Дженоа». Генуэзцы идут в зоне вылета.

В другой встрече «Удинезе» победил «Кальяри». Гости продолжают идти в зоне Лиги Европы. Удинцы занимают 14-е место.

Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

Удинезе – Кальяри – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Де Пауль, 39; 1:1 – Жоау Педру, 84; 2:1 – Фофана, 85.

Удаления: нет – Пизакане, 90+2 (вторая ж.к.).

Интер – Дженоа – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лукаку, 31; 2:0 – Гальярдини, 33; 3:0 – Эспозито, 64 (с пенальти); 4:0 – Лукаку, 71.

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