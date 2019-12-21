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Удинезе - Кальяри

21.12.2019, Суббота, 17:00 мск Удине, стадион Фриули Италия. Серия А, 17 тур Удинезе - Кальяри
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
26 мая, воскресенье 21:30 Кальяри 1:2 Удинезе
19 тур
29 декабря, суббота 17:00 Удинезе 2:0 Кальяри
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
14 апреля, суббота 16:00 Кальяри 2:1 Удинезе
13 тур
19 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Кальяри
Италия. Серия А (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 16:00 Удинезе 2:1 Кальяри
14 тур
27 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
38 тур
31 мая, воскресенье 19:00 Кальяри 4:3 Удинезе
19 тур
18 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:2 Кальяри
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 15:30 Кальяри 3:0 Удинезе
7 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 2:0 Кальяри
Италия. Серия А (2012/2013)
34 тур
27 апреля, суббота 20:00 Кальяри 0:1 Удинезе
15 тур
2 декабря, воскресенье 18:00 Удинезе 4:1 Кальяри
Италия. Серия А (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 23:45 Удинезе 0:0 Кальяри
5 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Кальяри 0:4 Удинезе
10 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Кальяри
Италия. Серия А (2009/2010)
36 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Кальяри 2:2 Удинезе
17 тур
24 февраля, среда 20:30 Удинезе 2:1 Кальяри
Италия. Серия А (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Удинезе 6:2 Кальяри
19 тур
18 января, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Удинезе 0:2 Кальяри
18 тур
13 января, воскресенье 17:00 Кальяри 0:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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