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Лэмпард: «Не вижу острой необходимости в зимних трансферах»

13 декабря 2019, 12:47
8

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о трансферных задачах лондонского клуба.

«Я спокойно отношусь к предстоящему трансферному окну. Я хорошо знаю свою команду и доволен сложившейся в ней атмосферой. Мы не будем стремиться приобретать игроков в январе только ради покупки. Если почувствуем необходимость в усилении и найдем подходящего игрока, то обсудим этот вопрос с руководством и примем решение с учетом всех обстоятельств.

Повторюсь, я не вижу острой необходимости в зимних трансферах. Я доволен тем составом, который у меня есть, и не считаю, что мы должны спешить с покупками только из-за отмены бана. Мы просто должны продолжать работать», – сказал Лэмпард.

Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой

Источник: Официальный сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Лэмпард Фрэнк
Комментарии (8)
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Romio-xxx
1576233646
Вот и правильно!!!Защитника опытного и сменщика Абрахама надо.И все.
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bset
1576238050
Только Гинеру с Бабаевым не показывайте эту новость
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Nerlinger
1576239146
а как же Федя??? Он с расстройства начнёт ещё играть и не дай боже в ворота попадать ....
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Berikosha
1576251570
грамотно,коротко и четко!
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