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    Лэмпард: «Не вижу острой необходимости в зимних трансферах»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о трансферных задачах лондонского клуба.

    «Я спокойно отношусь к предстоящему трансферному окну. Я хорошо знаю свою команду и доволен сложившейся в ней атмосферой. Мы не будем стремиться приобретать игроков в январе только ради покупки. Если почувствуем необходимость в усилении и найдем подходящего игрока, то обсудим этот вопрос с руководством и примем решение с учетом всех обстоятельств.

    Повторюсь, я не вижу острой необходимости в зимних трансферах. Я доволен тем составом, который у меня есть, и не считаю, что мы должны спешить с покупками только из-за отмены бана. Мы просто должны продолжать работать», – сказал Лэмпард.

    Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1026

      Romio-xxx 22 минуты назад

      Вот и правильно!!!Защитника опытного и сменщика Абрахама надо.И все.

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