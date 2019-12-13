Лэмпард: «Не вижу острой необходимости в зимних трансферах»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о трансферных задачах лондонского клуба.

«Я спокойно отношусь к предстоящему трансферному окну. Я хорошо знаю свою команду и доволен сложившейся в ней атмосферой. Мы не будем стремиться приобретать игроков в январе только ради покупки. Если почувствуем необходимость в усилении и найдем подходящего игрока, то обсудим этот вопрос с руководством и примем решение с учетом всех обстоятельств.

Повторюсь, я не вижу острой необходимости в зимних трансферах. Я доволен тем составом, который у меня есть, и не считаю, что мы должны спешить с покупками только из-за отмены бана. Мы просто должны продолжать работать», – сказал Лэмпард.

Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой