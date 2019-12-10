Лэмпард: «Не вижу острой необходимости в зимних трансферах»

Вот и правильно!!!Защитника опытного и сменщика Абрахама надо.И все.
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о трансферных задачах лондонского клуба.
«Я спокойно отношусь к предстоящему трансферному окну. Я хорошо знаю свою команду и доволен сложившейся в ней атмосферой. Мы не будем стремиться приобретать игроков в январе только ради покупки. Если почувствуем необходимость в усилении и найдем подходящего игрока, то обсудим этот вопрос с руководством и примем решение с учетом всех обстоятельств.
Повторюсь, я не вижу острой необходимости в зимних трансферах. Я доволен тем составом, который у меня есть, и не считаю, что мы должны спешить с покупками только из-за отмены бана. Мы просто должны продолжать работать», – сказал Лэмпард.
- Ранее сообщалось, что Лэмпард получит 150 миллионов фунтов (более 177 миллионов евро) на новые трансферы.
- В список кандидатов на переход в «Челси» входят нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, форвард «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха и другие игроки.
Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой