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    Черчесов: «Трансфер братьев Миранчуков в Европу стал бы плюсом для сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном трансфере полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков в европейский клуб.

    «Во-первых, это дело клуба и футболистов. Но взгляд со стороны: это стало бы плюсом для сборной. Потянул бы Алексей «Ювентус»? Он футболист хорошего уровня. Просто тут тот самый случай, когда, видимо, определенная планка достигнута и нужно делать следующий шаг.

    Оценивая футболистов, мы смотрим не только на голы, а на всю игру, где нужно перекрывать зоны, сохранять мячи, выполнять соответствующий объем работы. Если вратарь отобьет пенальти на 5-й минуте, то остальные 85 может ничего не делать? Вот и с полевыми футболистами так же, на одни их результативные действия смотреть нельзя. Есть голы, а есть нюансы.

    И Алексею, и Антону на сборах подсказываем какие-то вещи, они знают, что я имею в виду. Есть вещи, на которые нужно обратить внимание. В топ-матчах нужно подходить к каким-то вещам стабильно, а не от случая к случаю.

    Например, ты не имеешь права при выходе из обороны в атаку на ровном месте терять мяч. Просто не имеешь! Ни в одном топ-клубе или топ-сборной это непозволительно. Потеря мяча нашей сборной в центре поля с Бельгией привела к голевой атаке соперника, и счет стал 0:1. Такой команде, как Бельгия, это оказалось на руку.

    Понятно, что они взрослеют. Но буквально оценивать того же Алексея сейчас не будем, потому что разговоры и слухи о «Ювентусе» на него тоже не могут не действовать. Все это закончится, он перейдет (или не перейдет – это тоже решение) и сможет полностью сконцентрироваться. Тогда стартуем заново. Способности есть, но на уровне сборной они пока нереализованы. И это вопрос не только к игроку, но и ко мне тоже», – сказал Черчесов.

    • По информации Sport Mediaset, «Ювентус» может купить Алексея Миранчука летом за 40 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Алексей забил девять голов и сделал четыре ассиста в 21 матче.
    • Антон сыграл 12 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

    Источник: «Чемпионат»

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