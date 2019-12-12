Черчесов: «Трансфер братьев Миранчуков в Европу стал бы плюсом для сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном трансфере полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков в европейский клуб.

«Во-первых, это дело клуба и футболистов. Но взгляд со стороны: это стало бы плюсом для сборной. Потянул бы Алексей «Ювентус»? Он футболист хорошего уровня. Просто тут тот самый случай, когда, видимо, определенная планка достигнута и нужно делать следующий шаг.

Оценивая футболистов, мы смотрим не только на голы, а на всю игру, где нужно перекрывать зоны, сохранять мячи, выполнять соответствующий объем работы. Если вратарь отобьет пенальти на 5-й минуте, то остальные 85 может ничего не делать? Вот и с полевыми футболистами так же, на одни их результативные действия смотреть нельзя. Есть голы, а есть нюансы.

И Алексею, и Антону на сборах подсказываем какие-то вещи, они знают, что я имею в виду. Есть вещи, на которые нужно обратить внимание. В топ-матчах нужно подходить к каким-то вещам стабильно, а не от случая к случаю.

Например, ты не имеешь права при выходе из обороны в атаку на ровном месте терять мяч. Просто не имеешь! Ни в одном топ-клубе или топ-сборной это непозволительно. Потеря мяча нашей сборной в центре поля с Бельгией привела к голевой атаке соперника, и счет стал 0:1. Такой команде, как Бельгия, это оказалось на руку.

Понятно, что они взрослеют. Но буквально оценивать того же Алексея сейчас не будем, потому что разговоры и слухи о «Ювентусе» на него тоже не могут не действовать. Все это закончится, он перейдет (или не перейдет – это тоже решение) и сможет полностью сконцентрироваться. Тогда стартуем заново. Способности есть, но на уровне сборной они пока нереализованы. И это вопрос не только к игроку, но и ко мне тоже», – сказал Черчесов.