Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Трансфер братьев Миранчуков в Европу стал бы плюсом для сборной России»

Черчесов: «Трансфер братьев Миранчуков в Европу стал бы плюсом для сборной России»

12 декабря 2019, 15:30
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном трансфере полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков в европейский клуб.

«Во-первых, это дело клуба и футболистов. Но взгляд со стороны: это стало бы плюсом для сборной. Потянул бы Алексей «Ювентус»? Он футболист хорошего уровня. Просто тут тот самый случай, когда, видимо, определенная планка достигнута и нужно делать следующий шаг.

Оценивая футболистов, мы смотрим не только на голы, а на всю игру, где нужно перекрывать зоны, сохранять мячи, выполнять соответствующий объем работы. Если вратарь отобьет пенальти на 5-й минуте, то остальные 85 может ничего не делать? Вот и с полевыми футболистами так же, на одни их результативные действия смотреть нельзя. Есть голы, а есть нюансы.

И Алексею, и Антону на сборах подсказываем какие-то вещи, они знают, что я имею в виду. Есть вещи, на которые нужно обратить внимание. В топ-матчах нужно подходить к каким-то вещам стабильно, а не от случая к случаю.

Например, ты не имеешь права при выходе из обороны в атаку на ровном месте терять мяч. Просто не имеешь! Ни в одном топ-клубе или топ-сборной это непозволительно. Потеря мяча нашей сборной в центре поля с Бельгией привела к голевой атаке соперника, и счет стал 0:1. Такой команде, как Бельгия, это оказалось на руку.

Понятно, что они взрослеют. Но буквально оценивать того же Алексея сейчас не будем, потому что разговоры и слухи о «Ювентусе» на него тоже не могут не действовать. Все это закончится, он перейдет (или не перейдет – это тоже решение) и сможет полностью сконцентрироваться. Тогда стартуем заново. Способности есть, но на уровне сборной они пока нереализованы. И это вопрос не только к игроку, но и ко мне тоже», – сказал Черчесов.

  • По информации Sport Mediaset, «Ювентус» может купить Алексея Миранчука летом за 40 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Алексей забил девять голов и сделал четыре ассиста в 21 матче.
  • Антон сыграл 12 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Локомотив Россия Ювентус Миранчук Алексей Миранчук Антон Черчесов Станислав
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1576155625
В сети появился список представителей российской, так называемой, «элиты»: членов правительства, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы с паспортами иностранных государств в кармане. Нет нужды говорить, что граждан «братской Венесуэлы» среди них нет ни одного, зато обладателей «вражеских» паспортов стран НАТО – хоть отбавляй. Погнали: Правительство: Вице-премьер Дмитрий Козак имеет Вид на Жительство (ВНЖ) Швейцарии Вице-премьер Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии Члены Совета Федерации: Андрей Турчак имеет ВНЖ Франции Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании Борис Невзоров имеет гражданство Кипра Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции Губернатор Еврейской АО Александр Левинталь имеет гражданство Израиля и гражданство Румынии Сергей Лисовский имеет гражданство Франции Депутаты Государственной Думы: Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский имеет гражданство Испании Игорь Лебедев (сын Жириновского) имеет грин-карту США, гражданство Испании и ПМЖ Швейцарии Михаил Берулава имеет ВНЖ Чехии Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) США Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании Андрей Голушко имеет ВНЖ Франции Григорий Аникеев имеет гражданство Испании Александр Прокопьев имеет ПМЖ Кипра Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии Вячеслав Фетисов имеет гражданство США Вячеслав Никонов имеет гражданство США Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет ПМЖ Испании Александр Ремезков имеет грин-карту США Николай Борцов имеет гражданство Великобритании Правительство Москвы: Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов имеет гражданства Эстонии и Кипра, ПМЖ Испании и ВНЖ Франции Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов имеет гражданство Испании Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин имеет гражданство Великобритании Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв имеет грин-карту США Руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев имеет гражданство Испании Префект ЮЗАО Москвы Олег Волков имеет гражданство Румынии Префект ЗАО Москвы Алексей Александров имеет гражданство Мальты Префект ЮВАО Москвы Андрей Цыбин имеет ПМЖ Болгарии Кремлевские идеологи и пропагандисты: Заместитель генерального директора телеканала «Россия» Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании Константин Эрнст — руководитель «Первого канала» имеет гражданство Великобритании ТВ ведущая Екатерина Андреева – имеет итальянское гражданство Телеведущий Владимир Соловьев имеет вид на жительство в Италии Ну, и разумеется не стоит забывать дорогих друзей и соратников Путина, большинство из которых, как небезызвестный Геннадий (Гангрена) Тимченко имеет паспорта сразу нескольких государств. Список не полный А иностранный агент всё равно ты
Ответить
DeStar
1576157058
Ну в условный чемпионат бельгии или швейцарии могут попасть, даже в клуб борющийся за чемпионство. но ладно смех. По факту. Не буду кричать что тот же Алексей слабак, но какого хрена еще антона приплетают? он же обычный игрок, а по стоимости столько же идёт. и по факту, какой топ клуб? условный черышев, котрый на самом деле не плох, не может нормально закрепиться в валенсии той же, а головин? играет не плохо, но в дно клубе монако. Так что какой юве какие топ клубы вы чего, в юве он в резерв сядет и уйдет в аренду в сассуоло или дженоа, это факт ,это не желчь, и не дно Алексей, но точно не уровень игрока, которому бы дали в условном юве сыграть хоть 5 матчей в старте.
Ответить
Decorhome
1576159362
Согласен
Ответить
SPACE TRUCKIN
1576160862
нелепо и уже даже не смешно...последнее место в группе ЛЧ...какие достижения за карьеру?
Ответить
erma
1576163562
Кто знает, может, два минуса дадут плюс?
Ответить
ilichkadr
1576163927
В Европе таких игроков как грязи, причём за даром.
Ответить
Plyash
1576165053
Черчесов,ты лучше подумай над тем,что бы игра команды стала плюсом для сборной России,а не мифические братья Миранчуки.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1576166991
Кто бы сомневался. *****
Ответить
Томик
1576170011
Посмотрел несколько матчей Локомотива крайних. В том числе и с Атлетико... Не согодня говорить о Миранчуках в европейском топ клубе. Перефразируя слова Антоши: "Даже ни одного Марселло не перекинул".
Ответить
paracetamol
1576180869
100 лямов за пару, и ни копейкой меньше!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+