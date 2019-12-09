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    Погребняк, Байрамян, Шатов – в сборной 19-го тура РПЛ

    РПЛ опубликовала символическую сборную 19-го тура по версии InStat.

    В команде оказалось три игрока «Зенита», по два футболиста «Ростова», «Арсенала», «Тамбова» и «Урала».

    Вратарь: Гиорги Шелия («Тамбов»).

    Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Денис Кулаков («Урал»), Роберт Бауэр («Арсенал»), Бранислав Иванович («Зенит»).

    Полузащитники: Алексей Ионов («Ростов»), Хорен Байрамян («Ростов»), Павел Карасев («Тамбов»), Олег Шатов («Зенит»).

    Нападающие: Павел Погребняк («Урал»), Евгений Луценко («Арсенал»).

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4512

      paracetamol 8 минут назад

      Пашу и Олега поздравляем!

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