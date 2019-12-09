Погребняк, Байрамян, Шатов – в сборной 19-го тура РПЛ

РПЛ опубликовала символическую сборную 19-го тура по версии InStat.

В команде оказалось три игрока «Зенита», по два футболиста «Ростова», «Арсенала», «Тамбова» и «Урала».

Вратарь: Гиорги Шелия («Тамбов»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Денис Кулаков («Урал»), Роберт Бауэр («Арсенал»), Бранислав Иванович («Зенит»).

Полузащитники: Алексей Ионов («Ростов»), Хорен Байрамян («Ростов»), Павел Карасев («Тамбов»), Олег Шатов («Зенит»).

Нападающие: Павел Погребняк («Урал»), Евгений Луценко («Арсенал»).

