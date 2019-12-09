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Погребняк, Байрамян, Шатов – в сборной 19-го тура РПЛ

9 декабря 2019, 15:11
3

РПЛ опубликовала символическую сборную 19-го тура по версии InStat.

В команде оказалось три игрока «Зенита», по два футболиста «Ростова», «Арсенала», «Тамбова» и «Урала».

Вратарь: Гиорги Шелия («Тамбов»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Денис Кулаков («Урал»), Роберт Бауэр («Арсенал»), Бранислав Иванович («Зенит»).

Полузащитники: Алексей Ионов («Ростов»), Хорен Байрамян («Ростов»), Павел Карасев («Тамбов»), Олег Шатов («Зенит»).

Нападающие: Павел Погребняк («Урал»), Евгений Луценко («Арсенал»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Ростов Погребняк Павел Шатов Олег Байрамян Хорен
Комментарии (3)
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paracetamol
1575894646
Пашу и Олега поздравляем!
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den161
1575896107
Как это дзюбы нет?
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Давид59
1575902914
Паша, помню, в Штутгарте хеттрик сделал - все голы, как вчера с 1 метра. Будет так играть - вернётся, Дзюбе конкуренцию делать (шутка)
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