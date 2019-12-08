Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Лестер» разгромил «Астон Виллу» и укрепился на втором месте, «Ньюкасл» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

АПЛ. «Лестер» разгромил «Астон Виллу» и укрепился на втором месте, «Ньюкасл» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

8 декабря 2019, 18:55
2

«Лестер» укрепился на втором месте чемпионата Англии. В очередном туре чемпионы 2016 года разгромили выходца из Чемпионшипа.

«Ньюкасл» в другом матче проигрывал, но победил «Саутгемптон». Во встрече выходцев из Чемпионшипа сильнее оказался «Шеффилд Юнайтед».

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Астон Вилла – Лестер – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Варди, 20; 0:2 – Ихеначо, 41; 1:2 – Грилиш, 45+2; 1:3 – Эванс, 49; 1:4 – Варди, 75.

Норвич – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Тетти, 27; 1:1 – Стивенс, 49; 1:2 – Бэлдок, 52.

Ньюкасл – Саутгемптон – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ингс, 52; 1:1 – Шелви, 68; 2:1 – Фернандес, 87.

Брайтон – Вулверхэмптон – 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Жота, 28; 1:1 – Мопей, 34; 2:1 – Проппер, 36; 2:2 – Жота, 44.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Лестер Норвич Сити Шеффилд Юнайтед Ньюкасл Саутгемптон
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Tsigan
1575820896
Лестер красавцы
Ответить
Cules2013
1575832836
Ещё и Варди двушку положил. Мощно.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+