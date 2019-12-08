АПЛ. «Лестер» разгромил «Астон Виллу» и укрепился на втором месте, «Ньюкасл» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

«Лестер» укрепился на втором месте чемпионата Англии. В очередном туре чемпионы 2016 года разгромили выходца из Чемпионшипа.

«Ньюкасл» в другом матче проигрывал, но победил «Саутгемптон». Во встрече выходцев из Чемпионшипа сильнее оказался «Шеффилд Юнайтед».

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Астон Вилла – Лестер – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Варди, 20; 0:2 – Ихеначо, 41; 1:2 – Грилиш, 45+2; 1:3 – Эванс, 49; 1:4 – Варди, 75.

Норвич – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Тетти, 27; 1:1 – Стивенс, 49; 1:2 – Бэлдок, 52.

Ньюкасл – Саутгемптон – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ингс, 52; 1:1 – Шелви, 68; 2:1 – Фернандес, 87.

Брайтон – Вулверхэмптон – 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Жота, 28; 1:1 – Мопей, 34; 2:1 – Проппер, 36; 2:2 – Жота, 44.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ