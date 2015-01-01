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    АПЛ. «Лестер» разгромил «Астон Виллу» и укрепился на втором месте, «Ньюкасл» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

    «Лестер» укрепился на втором месте чемпионата Англии. В очередном туре чемпионы 2016 года разгромили выходца из Чемпионшипа.

    «Ньюкасл» в другом матче проигрывал, но победил «Саутгемптон». Во встрече выходцев из Чемпионшипа сильнее оказался «Шеффилд Юнайтед».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

    Астон Вилла – Лестер – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Варди, 20; 0:2 – Ихеначо, 41; 1:2 – Грилиш, 45+2; 1:3 – Эванс, 49; 1:4 – Варди, 75.

    Норвич – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тетти, 27; 1:1 – Стивенс, 49; 1:2 – Бэлдок, 52.

    Ньюкасл – Саутгемптон – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ингс, 52; 1:1 – Шелви, 68; 2:1 – Фернандес, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1036

      Tsigan 56 минут назад

      Лестер красавцы

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