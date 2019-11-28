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    Гол Бендера «Локомотиву» претендует на звание лучшего в туре Лиги чемпионов

    Озвучены претенденты на лучший гол 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Гол полузащитника «Байера» Свена Бендера в ворота «Локомотива» назван одним из лучших на неделе в ЛЧ. Также в числе номинантов – форварды Пауло Дибала («Ювентус») и Лаутаро Мартинес («Интер»), а также хавбек Алехандро Гомес («Аталанта»).

    • В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Байеру» со счетом 0:2.
    • Первый гол в составе немецкого клуба забил Бендер. Еще один мяч в свои ворота переправил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

    Источник: твиттер УЕФА

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    28.11.2019 13:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 28 ноября 2019, 15:23

      Дибала

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