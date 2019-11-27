Первушин из «Тамбова» – лучший тренер РПЛ в ноябре

Лучшим тренером РПЛ по итогам ноября признан Сергей Первушин из «Тамбова».
В голосовании болельщиков победил Виктор Гончаренко (ЦСКА), эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали Кирилла Новикова («Динамо»). Решающий голос экспертов РПЛ отдан за исполняющего обязанности главного тренера «Тамбова».
- Первушин сменил Александра Григоряна на посту главного тренера «Тамбова».
- В ноябре команда лучшего тренера месяца победила «Сочи» (2:1), «Ростов» (2:1) и уступила «Локомотиву» (2:3).
Источник: Официальный твиттер РПЛ