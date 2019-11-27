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Первушин из «Тамбова» – лучший тренер РПЛ в ноябре

27 ноября 2019, 11:54
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Лучшим тренером РПЛ по итогам ноября признан Сергей Первушин из «Тамбова».

В голосовании болельщиков победил Виктор Гончаренко (ЦСКА), эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали Кирилла Новикова («Динамо»). Решающий голос экспертов РПЛ отдан за исполняющего обязанности главного тренера «Тамбова».

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Тамбов Первушин Сергей
Комментарии (2)
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Иван_Невский
1574845091
хоть что то новенькое!
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