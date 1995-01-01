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    Первушин из «Тамбова» – лучший тренер РПЛ в ноябре

    Лучшим тренером РПЛ по итогам ноября признан Сергей Первушин из «Тамбова».

    В голосовании болельщиков победил Виктор Гончаренко (ЦСКА), эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали Кирилла Новикова («Динамо»). Решающий голос экспертов РПЛ отдан за исполняющего обязанности главного тренера «Тамбова».

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: -12

      Фанат Рубина 10 минут назад

      я предлагаю вообще отменить голосование болельщиков ибо они голосуют тока за своего

      0
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      Рейтинг: +1838

      Иван_Невский 2 часа назад

      хоть что то новенькое!

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