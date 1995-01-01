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    «Чемпионат»: «Рубин» и «Динамо» заинтересованы в Слуцком

    По информации «Чемпионата», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо».

    «Рубин» может обратиться к Слуцкому с предложением возглавить команду в случае увольнения тренера Романа Шаронова. «Динамо» попытается подписать специалиста, если Кирилл Новиков не сохранит пост главного тренера по итогам сезона.

    • В 14-м туре «Витесс» потерпел четвертое подряд поражение в Эредивизие, проиграв «Спарте» со счетом 0:2.
    • Команда Слуцкого занимает пятое место в турнирной таблице первенства с 23 очками.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +144

      Hektor 84 11 минут назад

      А Лёня в них заинтересован? А как же Бердыев и каррера, которых постоянно приписывают динамо

      1
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      Рейтинг: +1082

      Decorhome 15 минут назад

      Оч хотел бы что бы вернулся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7642

      Skull_Boy 25 минут назад

      В Рубин смысла нет идти, там чистый голяк в плане финансов и игроков, а вот Динамо будет симпотным проектом для Лени

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