«Чемпионат»: «Рубин» и «Динамо» заинтересованы в Слуцком

По информации «Чемпионата», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо».

«Рубин» может обратиться к Слуцкому с предложением возглавить команду в случае увольнения тренера Романа Шаронова. «Динамо» попытается подписать специалиста, если Кирилл Новиков не сохранит пост главного тренера по итогам сезона.