«Чемпионат»: «Рубин» и «Динамо» заинтересованы в Слуцком

По информации «Чемпионата», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо».
«Рубин» может обратиться к Слуцкому с предложением возглавить команду в случае увольнения тренера Романа Шаронова. «Динамо» попытается подписать специалиста, если Кирилл Новиков не сохранит пост главного тренера по итогам сезона.
- В 14-м туре «Витесс» потерпел четвертое подряд поражение в Эредивизие, проиграв «Спарте» со счетом 0:2.
- Команда Слуцкого занимает пятое место в турнирной таблице первенства с 23 очками.
Источник: «Чемпионат»