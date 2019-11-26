Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Чемпионат»: «Рубин» и «Динамо» заинтересованы в Слуцком

26 ноября 2019, 12:43
25

По информации «Чемпионата», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо».

«Рубин» может обратиться к Слуцкому с предложением возглавить команду в случае увольнения тренера Романа Шаронова. «Динамо» попытается подписать специалиста, если Кирилл Новиков не сохранит пост главного тренера по итогам сезона.

  • В 14-м туре «Витесс» потерпел четвертое подряд поражение в Эредивизие, проиграв «Спарте» со счетом 0:2.
  • Команда Слуцкого занимает пятое место в турнирной таблице первенства с 23 очками.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Витесс Динамо Рубин Слуцкий Леонид Новиков Кирилл Шаронов Роман
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1574762536
В Рубин смысла нет идти, там чистый голяк в плане финансов и игроков, а вот Динамо будет симпотным проектом для Лени
Ответить
Hektor 84
1574763363
А Лёня в них заинтересован? А как же Бердыев и каррера, которых постоянно приписывают динамо
Ответить
InterMilLano1908
1574765747
В Динамо не пойдет, это вторая ФК Москва... Леня уже это проходил. Рубин точно нет. Уверен что достоин тренировать клуб более достойный чем Витесс. Что Халл, что Витесс продали лидеров, купили шлак, а требуют побед...
Ответить
Plyash
1574768103
Слуцкий совсем недавно прославлял жизнь за бугром,сравнивая её с нищетой у себя в отчизне.Куда ему ехать?
Ответить
Spinorr
1574768485
Даром не надо, и с деньгами не надо!
Ответить
Кузьмич на трибуне
1574769000
Наигрался в заграничные игры? Где все те кто восхвалял талан Слуцкого? Нет никакого таланта. Было ЦСКА образца В.Газаева, на его багаже доехал до пенсии Березуцких и Игнашевича. Была ещё и властная рука Гинера. Гинер тоже не Бог и каждый матч требовать от судей снисхождений не может. Вот закончился талант. Далее всё зашло в тупик. Он надеялся за границей сделать себе имя. Он думал, что все схемы российского футбола работают во всём мире?? Никто в пользу Витеса свистеть не стал, а без свистка арбитра никто не поставит штрафной в 17 метрах от ворот, и левый пеналь никто не даст и игру рукой в своей штрафной увидят. Первые четыре победы над командами нижней части таблицы, вознесли талант Слуцкого выше крыши, и никто не хотел верить, что с равными и сильными соперниками будет труднее.
Ответить
qaze27
1574771904
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1574774090
Пускай "Винипух" казанцев мучает.
Ответить
Январь 59
1574775165
Не вижу смысла на Лёню наезжать. Я думал они уже из ЭРЕ-вылетают, а они всего три очка от зоны ЛЕ. Из за чего сыр-бор, что возомнили себя выше Аякса? Не рановато ли? Можно подумать Витес всегда был в тройке призёров, а тут на три очка отстают
Ответить
S.K.V.
1574776393
Заинтересован ли Слуцкий ?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+