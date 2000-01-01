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    Daily Mail: Роджерс мог возглавить «Тоттенхэм» после увольнения Покеттино

    Жозе Моуринью, сегодня официально возглавивший «Тоттенхэм», не был основным вариантом для лондонского клуба после увольнения с поста главного тренера Маурисио Покеттино.

    По информации источника, увольнению Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма» главным образом поспособствовал конфликт с владельцем клуба Дэниэлом Леви. После поражения от «Баварии» (2:7) в рамках Лиги чемпионов в руководстве лондонского клуба приняли решение искать нового главного тренера.

    Приоритетной кандидатурой Леви был главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс. Из-за его отказа «Тоттенхэм» вернулся к варианту с приглашением Жозе Моуринью.

    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
    • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
    • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    Источник: Daily Mail

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