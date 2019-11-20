Daily Mail: Роджерс мог возглавить «Тоттенхэм» после увольнения Покеттино

Жозе Моуринью, сегодня официально возглавивший «Тоттенхэм», не был основным вариантом для лондонского клуба после увольнения с поста главного тренера Маурисио Покеттино.
По информации источника, увольнению Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма» главным образом поспособствовал конфликт с владельцем клуба Дэниэлом Леви. После поражения от «Баварии» (2:7) в рамках Лиги чемпионов в руководстве лондонского клуба приняли решение искать нового главного тренера.
Приоритетной кандидатурой Леви был главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс. Из-за его отказа «Тоттенхэм» вернулся к варианту с приглашением Жозе Моуринью.
- Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
- Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
- После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.
Источник: Daily Mail