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  • Daily Mail: Роджерс мог возглавить «Тоттенхэм» после увольнения Покеттино

Daily Mail: Роджерс мог возглавить «Тоттенхэм» после увольнения Покеттино

20 ноября 2019, 20:17
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Жозе Моуринью, сегодня официально возглавивший «Тоттенхэм», не был основным вариантом для лондонского клуба после увольнения с поста главного тренера Маурисио Покеттино.

По информации источника, увольнению Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма» главным образом поспособствовал конфликт с владельцем клуба Дэниэлом Леви. После поражения от «Баварии» (2:7) в рамках Лиги чемпионов в руководстве лондонского клуба приняли решение искать нового главного тренера.

Приоритетной кандидатурой Леви был главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс. Из-за его отказа «Тоттенхэм» вернулся к варианту с приглашением Жозе Моуринью.

  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
  • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Лестер Почеттино Маурисио Роджерс Брендан
Комментарии (2)
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Авек плезир
1574276027
Роджерс не конченный же. У Лестера гораздо больше шансов выиграть трофей, чем у тоттенхэма
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JackBruce
1574317678
На самом деле шансов выиграть трофей нет ни у Лестера, ни у Тоттенхэма, а Роджерсу идти в Тоттенхэм не нужно, потому что Лестер изначально лучше.
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