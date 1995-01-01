Sport24: Алексей Миранчук интересен «Валенсии» и «Севилье»

На полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука претендуют два испанских клуба. Речь идет о «Севилье» и «Валенсии».

Есть информация, что москвичи хотят получить за футболиста 40 миллионов евро. Сам Миранчук настроен на переезд в Европу.