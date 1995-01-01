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    Sport24: Алексей Миранчук интересен «Валенсии» и «Севилье»

    На полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука претендуют два испанских клуба. Речь идет о «Севилье» и «Валенсии».

    Есть информация, что москвичи хотят получить за футболиста 40 миллионов евро. Сам Миранчук настроен на переезд в Европу.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4344

      Lester84 10 минут назад

      При всем уважении к Севилье и Валенсии, 40 мультов они за него не отдадут. Хотя в этом вся суть российского лимита на легионеров. За игроков уровня середняков европейских лиг наши клубы ломят цену как за игроков европейских грандов. Плюс зарплату задирают. А потом все искренне удивляются почему никто в Европу играть не едет

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      Рейтинг: +1893

      Derzkiy1 28 минут назад

      Ювентус фаворит )))) ему там даже на лавке места нету

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      Рейтинг: +88

      Great Tartaria 32 минуты назад

      пффф масимум 12 дадут за обоих

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      Рейтинг: +10414

      vladimir-7 34 минуты назад

      Однако предложений по А.Миранчуку от Севильи и Валенсии пока нет и возможно не будет. Что касается Италии, которая определили сумму за
      братьев в 100 млн. евро, то, что же не покупаете?

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      Рейтинг: +312

      mango 39 минут назад

      а кужа братца деть?

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      Рейтинг: +1071

      Stavropolets 46 минут назад

      В валенсию с черышевым бегать вместе

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      Рейтинг: +4340

      3a zenit 57 минут назад

      ага за 40 лямов они таких Миранчуков с десяток купят

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      Рейтинг: +8860

      DeStar 1 час назад

      опять никто никуда не уйдет( в севилью было бы не плохо, если ему там дадут играть

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      Рейтинг: +7548

      Skull_Boy 1 час назад

      В Испании бегать надо, а тут он пешком ходит, если даже в игре против Сан-Марино толку от него не было, а тем более нет 100% места в составе сборной и европейцы не дебилы в отличии от наших и 40 за него не даст никто, цены и качества нет

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      Рейтинг: +983

      Romantic2010 > Skull_Boy 1 час назад

      Ты такой наивный, малыш!!! Сборная не равно клуб.....Ценник на него огромный только для Российского рынка(в частности для зенита) В европу Локо его и за 15 отпустит. Или тебе лучше просто постонать и написать бредятину проще, чем подумать?

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      Рейтинг: +11248

      Garrincha58 1 час назад

      на кой им покупать кота в мешке за 40 лямов в Европе умеют считать деньги

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