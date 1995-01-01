Sport24: Алексей Миранчук интересен «Валенсии» и «Севилье»

При всем уважении к Севилье и Валенсии, 40 мультов они за него не отдадут. Хотя в этом вся суть российского лимита на легионеров. За игроков уровня середняков европейских лиг наши клубы ломят цену как за игроков европейских грандов. Плюс зарплату задирают. А потом все искренне удивляются почему никто в Европу играть не едет
На полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука претендуют два испанских клуба. Речь идет о «Севилье» и «Валенсии».
Есть информация, что москвичи хотят получить за футболиста 40 миллионов евро. Сам Миранчук настроен на переезд в Европу.
- По мнению букмекеров, фаворитом в борьбе за Алексея Миранчука является «Ювентус».
- В «Локомотиве» не исключили трансфер братьев Миранчуков в «Зенит».
- В Италии сообщили, что суммарно братья стоят 100 миллионов евро.