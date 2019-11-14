Calciomercato: стоимость братьев Миранчуков – 100 миллионов

Названа сумма, за которую «Локомотив» может продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

«Цена особенная: 100 миллионов евро. Это стоимость не только Алексея, но и его брата-близнеца Антона, который также плеймейкер и игрок «Локомотива», – пишет Calciomercato. Уточняется, что Алексей стоит 60 миллионов, Антон – 40 миллионов.

Также в статье говорится, что Алексей Миранчук привлек внимание «Ювентуса».