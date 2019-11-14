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Calciomercato: стоимость братьев Миранчуков – 100 миллионов

14 ноября 2019, 18:16
68

Названа сумма, за которую «Локомотив» может продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

«Цена особенная: 100 миллионов евро. Это стоимость не только Алексея, но и его брата-близнеца Антона, который также плеймейкер и игрок «Локомотива», – пишет Calciomercato. Уточняется, что Алексей стоит 60 миллионов, Антон – 40 миллионов.

Также в статье говорится, что Алексей Миранчук привлек внимание «Ювентуса».

  • Братья Миранчуки – воспитанники «Локомотива». Они переехали в Москву из Краснодарского края в 2011 году.
  • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за футболистов до 50 миллионов евро.
  • «Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.
  • Рыночная стоимость каждого из братьев Миранчуков – 16 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Ювентус Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (68)
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УхоГорлоНос
1573744889
Нужно понимать, что в Европу их отпустят по гораааздо меньшим деньгам, или уйдут вообще бесплатно. Скорее всего это послание Зениту, чтобы не пытался их переманить
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Ссппааррттаакк
1573747828
Это же цена всего Локомотива.
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DeStar
1573749907
хахахаха) смешно) я тогда стою лямов 5 точно) и их именно дуэтом продавать будут?) телка тоже одна на твоих? чего всегда "пакетом" оценивают? или эта парочка одна из тех, кто учился вместе в школе. вместе спит в одной кровати и играют в одном клубе ,потому что если близнецов разъединить они умирают? цена им лямов 30 в сумме максы, и то при переходе в зенит из-за паспорта, зарубежные и 30 не дадут думаю
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portero
1573751000
Цена будет такая за которую купят, большие сомнения что возьмут сразу двух.
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vladimir63
1573752301
********* что ли ! да нах они не нужны там никому !!!
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ufos73
1573752682
Над бомжами стебутся )))))
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dinar7777dinar
1573753881
Ребята ждём квитанции от газпрома . Зениту нужны бабки за миранчуков.
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Spartak Piter
1573755074
а они купят. Денек как у дурака фантиков
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3a zenit
1573758702
да кому эти шпалы нужны за такие деньги?
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paracetamol
1573760518
Да хоть лярд наэовите, идиотов нет!
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