Calciomercato: стоимость братьев Миранчуков – 100 миллионов

Названа сумма, за которую «Локомотив» может продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.
«Цена особенная: 100 миллионов евро. Это стоимость не только Алексея, но и его брата-близнеца Антона, который также плеймейкер и игрок «Локомотива», – пишет Calciomercato. Уточняется, что Алексей стоит 60 миллионов, Антон – 40 миллионов.
Также в статье говорится, что Алексей Миранчук привлек внимание «Ювентуса».
- Братья Миранчуки – воспитанники «Локомотива». Они переехали в Москву из Краснодарского края в 2011 году.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за футболистов до 50 миллионов евро.
- «Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.
- Рыночная стоимость каждого из братьев Миранчуков – 16 миллионов евро.
Источник: Calciomercato