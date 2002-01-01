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    Calciomercato: стоимость братьев Миранчуков – 100 миллионов

    Названа сумма, за которую «Локомотив» может продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

    «Цена особенная: 100 миллионов евро. Это стоимость не только Алексея, но и его брата-близнеца Антона, который также плеймейкер и игрок «Локомотива», – пишет Calciomercato. Уточняется, что Алексей стоит 60 миллионов, Антон – 40 миллионов.

    Также в статье говорится, что Алексей Миранчук привлек внимание «Ювентуса».

    • Братья Миранчуки – воспитанники «Локомотива». Они переехали в Москву из Краснодарского края в 2011 году.
    • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за футболистов до 50 миллионов евро.
    • «Зенит» уже пытался купить хавбеков летом, но «Локомотив» не устроила сумма. Сами футболисты планируют летом уехать в зарубежный чемпионат.
    • Рыночная стоимость каждого из братьев Миранчуков – 16 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии49
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      Рейтинг: +122

      dima25 1 минуту назад

      Да Ну на х?!! )))тогда моя 99 тоже стоит 5000к евро))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      Горкин Блеванов 6 минут назад

      Не куя, не 100 а 200, или даже 300 ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2810

      Fan Loko mik 7 минут назад

      ХТО, ХТО покупатель?????? Борю бонусом для усиления!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7622

      ufos73 8 минут назад

      Над бомжами стебутся )))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Axe111 12 минут назад

      Ага бл*** 100 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО ЛОЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2066

      knikos 12 минут назад

      И через амбразуру танка спросить : " Скока , скока ?"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      vladimir63 15 минут назад

      ********* что ли ! да нах они не нужны там никому !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1741

      SIRIUS 2002 34 минуты назад

      Рыночная стоимость каждого из братьев Миранчуков – 16 миллионов евро.

      Вот это ближе к теме!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35066

      portero > SIRIUS 2002 31 минуту назад

      Это ценник похоже за паспорт, для Зенита.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +924

      Mister_Tomsk 35 минут назад

      Кстати а че вы негативите? наших ребят могут купить за такое бабло, а заиграют в европе, вы им очко же потом облизывать на форумах будите) наоборот нужно радоваться.

      0
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      Рейтинг: +550

      vladimir63 > Mister_Tomsk 13 минут назад

      а они что у нас супер игроки ! на них сборная держится ? они на двоих по 30-40 мячей за сезон кладут ?

      0
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      Рейтинг: +35066

      portero 36 минут назад

      Цена будет такая за которую купят, большие сомнения что возьмут сразу двух.

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