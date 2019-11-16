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  • Арустамян: «Локомотив» хочет получить за Миранчуков по 40 миллионов»

Арустамян: «Локомотив» хочет получить за Миранчуков по 40 миллионов»

16 ноября 2019, 12:55
28

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о готовности «Локомотива» продать братьев Миранчуков. Интерес к игрокам есть со стороны «Зенита», но футболисты намерены переходить только в европейский чемпионат. Также инсайдер сообщил установленную москвичами цену.

«Насколько мне известно, летом Василий Кикнадзе в беседах с футбольными агентами и функционерами оглашал цену на Миранчуков. За обоих по отдельности генеральный директор Локомотива рассчитывает получить по 40 миллионов евро.

Понятно, что цена выглядит утопической, никто такие деньги за братьев не заплатит. Но с другой стороны логично, что Кикнадзе называет цену явно выше, чтобы всегда был люфт в торгах», – написал Арустамян.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (28)
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TOL47
1573900299
Ну вот ценник начал падать , а то сотня за пару, пройдет зимнее окно увидим сколько предложат.
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derrik2000
1573902345
Ювентус, Челси и Манчестер Сити уже судорожно ищут 80 миллионов! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Давид59
1573902565
40 миллионов раз, 40 миллионов два... пока никто не реагирует
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Garrincha58
1573903922
скорее ещё на 100% подорожают билеты на РЖД чем их кто то купит да ещё за такую цену
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ZENIT*****
1573904249
По 40 лямов за каждого , это реально бреедд!Богданыч,не ведись на это!(если тебя конечно спрашивать будут :(
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InterMilLano1908
1573904836
Чем он лучше Головина??? Старше на год, играет хуже, а цену просят в 40... Бред
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portero
1573906925
трансферное окно покажет - кто и сколько стоит, а пока это как на базаре продавец сказал 100 покупатель 30 (за двоих), а купят или нет ????? может такое стадо нужно самому и станет жалко продавать.
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monser08
1573907744
Ещё ни одной штуки не продали а уже скидки?
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Kollljan
1573908562
Губищи надо скатать! За что там по 40 лимонов?
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tushkanlz
1573910321
Хочет- то он(«Локомотив») ,хочет...да,кто бы дал эти "несчастные" 80 млн. евро? вот,если рублей...
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