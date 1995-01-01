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    Арустамян: «Локомотив» хочет получить за Миранчуков по 40 миллионов»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о готовности «Локомотива» продать братьев Миранчуков. Интерес к игрокам есть со стороны «Зенита», но футболисты намерены переходить только в европейский чемпионат. Также инсайдер сообщил установленную москвичами цену.

    «Насколько мне известно, летом Василий Кикнадзе в беседах с футбольными агентами и функционерами оглашал цену на Миранчуков. За обоих по отдельности генеральный директор Локомотива рассчитывает получить по 40 миллионов евро.

    Понятно, что цена выглядит утопической, никто такие деньги за братьев не заплатит. Но с другой стороны логично, что Кикнадзе называет цену явно выше, чтобы всегда был люфт в торгах», – написал Арустамян.

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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