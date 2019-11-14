Кикнадзе – о трансфере Миранчуков в «Зенит»: «Если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о возможной продаже полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в «Зенит».

– У «Локомотива» нет табу на то, чтобы усиливать конкурентов по РПЛ, а если продавать Миранчуков, то только в Европу?

– Вы знаете классическое определение: согласие – есть продукт непротивления сторон?

– Безусловно.

– Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится.

– Даже с «Зенитом»?

– А что значит, даже с «Зенитом»? Я не понимаю.

– «Зенит» и «Локомотива» борются за чемпионство. Странно было бы усиливать конкурента.

– Я же вам сказал, что если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится.

– Но 100 миллионов евро за братьев Миранчуков – это выдумка?

– Могу вам сказать, что эта сумма не фигурировала ни в каких переговорах. По крайней мере у меня.