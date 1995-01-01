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    Кикнадзе – о трансфере Миранчуков в «Зенит»: «Если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о возможной продаже полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в «Зенит».

    – У «Локомотива» нет табу на то, чтобы усиливать конкурентов по РПЛ, а если продавать Миранчуков, то только в Европу?

    – Вы знаете классическое определение: согласие – есть продукт непротивления сторон?

    – Безусловно.

    – Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится.

    – Даже с «Зенитом»?

    – А что значит, даже с «Зенитом»? Я не понимаю.

    – «Зенит» и «Локомотива» борются за чемпионство. Странно было бы усиливать конкурента.

    – Я же вам сказал, что если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится.

    – Но 100 миллионов евро за братьев Миранчуков – это выдумка?

    – Могу вам сказать, что эта сумма не фигурировала ни в каких переговорах. По крайней мере у меня.

    • Контракты братьев Миранчуков с «Локомотивом» рассчитаны до 30 июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает их общую трансферную стоимость в 32 млн евро – по 16 млн евро за каждого.

    Источник: «Спорт день за днем»

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