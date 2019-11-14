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  • Кикнадзе – о трансфере Миранчуков в «Зенит»: «Если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится»

Кикнадзе – о трансфере Миранчуков в «Зенит»: «Если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится»

14 ноября 2019, 20:30
28

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о возможной продаже полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в «Зенит».

– У «Локомотива» нет табу на то, чтобы усиливать конкурентов по РПЛ, а если продавать Миранчуков, то только в Европу?

– Вы знаете классическое определение: согласие – есть продукт непротивления сторон?

– Безусловно.

– Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится.

– Даже с «Зенитом»?

– А что значит, даже с «Зенитом»? Я не понимаю.

– «Зенит» и «Локомотива» борются за чемпионство. Странно было бы усиливать конкурента.

– Я же вам сказал, что если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится.

– Но 100 миллионов евро за братьев Миранчуков – это выдумка?

– Могу вам сказать, что эта сумма не фигурировала ни в каких переговорах. По крайней мере у меня.

  • Контракты братьев Миранчуков с «Локомотивом» рассчитаны до 30 июня 2021 года.
  • Transfermarkt оценивает их общую трансферную стоимость в 32 млн евро – по 16 млн евро за каждого.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (28)
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Derzkiy1
1573755085
Репутация у них точно упадёт от перехода к бомжам
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TRELL
1573755706
Замусолили эту тему! Нам нахрен не нужны эти игроки. У нас свои посильнее есть. Этот трансфер не состоится,всё уже сказано по 100 раз.
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sengen
1573758220
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Mister_Tomsk
1573758711
Да грузину лишь бы бабками шелестело) а кто играть будет до вафельки)
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Серж 69
1573759011
Ну вот,что-то уже проясняется,хотя Кикнадзе ещё не всё сказал,о чём знает. Из выдуманного интервью:Корреспондент.Василий,как вы оцениваете эту сделку? Кикнадзе.Эта сделка очень значимое событие для Локомотива,мы вырастили хороших ребят,но им нужно расти дальше.Кроме того,мы выручили неплохие деньги,да и я,конечно,не останусь внакладе. Корр.Вы известны своей активной деятельностью в России,ну а что же Грузия? Кик.О Грузии я,конечно,не забываю,но поймите,масштабы там не те,развернуться негде,да,опять же,и денег там маловато,ну а как же без денег,я же не футболист,(смеётся),а жить то нужно как-то..Кстати,фамилия моя в некоторой степени футбольная,Кик-это удар ногой вроде бы,пинок,возможно,по английски.Ну а в игре,конечно,что там,и пинки и удары,всё это там присутствует. Корр.Значит Россия для вас более подходит в плане реализации творческих идей,амбициозных планов? Кик.О,да,конечно.Россия,я не побоюсь этого слова, великая страна,и только в ней такие прохв.,ой,ну в общем,люди креативные,деятельные,могут реализовать свой потенциал.Смею надеяться,что и меня можно причислить к таким людям. Корр.Конечно,конечно!Мы немало наслышаны о той пользе,которую вы приносите Локомотиву,и Российскому футболу в том числе. Кик.Я стараюсь,и знаете как приятно,что меня любят болельщики нашего клуба,для меня это очень трогательно,и по сути,бесценно.Ведь это не купишь не за какие деньги. Корр,Ну что же,большое спасибо,что согласились уделить мне немного времени в вашем насыщенном графике,это была очень полезная и содержательная беседа. Кик.И вам спасибо,что пишите только правду,в наше время это не так уж и часто встретить.А я не забываю хороших людей.Да,кстати,я тут особнячок присмотрел неплохой,не дёшево,конечно,но зато такой уютный,красивый.Следующее интервью уже и там можно будет давать.Вас пригласят. Корр.Извините за любопытство,но что,ещё какое событие наклёвывается? Кик.Ну а что,ещё кого-нибудь продадим,чем не событие,деньги то нужны,так ведь?
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Суворов_лучший
1573767701
дайте Палычу спокойно доработать, добыть очередные победы Локо и уйти!!! Без него потом он хрен чего добудет!!! Я уважаю Локо и тем более динамовского Палыча, но без Палыча в Локо, к сожалению, не верю! Всякие смородские Локо уничтожат!!!
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erma
1573767827
Две маленькие, но гордые птички полетели высоко высоко к солнцу, но опалили свои крылья и упали на дно самого глубокого ущелья.. Так выпьем же за то, чтобы никто - как бы он высоко не летал - никогда не отрывался бы от Локомотива (чекается, выпивает). Почему плачешь, дорогой? - Миранчуков жалко.
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паха1991
1573785115
какой же ты мудак кикнадзе.....
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Stavropolets
1573796774
В Монако их
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mamba9090909
1573810099
Миранчуки - чрезмерно раздутый пузырь.
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