Кикнадзе – о трансфере Миранчуков в «Зенит»: «Если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о возможной продаже полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в «Зенит».
– У «Локомотива» нет табу на то, чтобы усиливать конкурентов по РПЛ, а если продавать Миранчуков, то только в Европу?
– Вы знаете классическое определение: согласие – есть продукт непротивления сторон?
– Безусловно.
– Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится.
– Даже с «Зенитом»?
– А что значит, даже с «Зенитом»? Я не понимаю.
– «Зенит» и «Локомотива» борются за чемпионство. Странно было бы усиливать конкурента.
– Я же вам сказал, что если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится.
– Но 100 миллионов евро за братьев Миранчуков – это выдумка?
– Могу вам сказать, что эта сумма не фигурировала ни в каких переговорах. По крайней мере у меня.
- Контракты братьев Миранчуков с «Локомотивом» рассчитаны до 30 июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает их общую трансферную стоимость в 32 млн евро – по 16 млн евро за каждого.