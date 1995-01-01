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    Лига чемпионов. «Лион» обыграл «Бенфику» и оторвался от «Зенита», «Боруссия» сделала камбэк в матче с «Интером» – дубль на счету Хакими

    В группах F и G завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Лион» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1. Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Интером» – 3:2. По ходу встречи немецкий клуб уступал со счетом 0:2.

    Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

    Лион (Франция) – Бенфика (Португалия) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Андерсен, 4; 2:0 – Депай, 33; 2:1 – Сеферович, 76; 3:1 – Траоре, 89.

    Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

    Боруссия Дортмунд (Германия) – Интер (Италия) – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мартинес, 5; 0:2 – Весино, 40; 1:2 – Хакими, 51; 2:2 – Брандт, 64; 3:2 – Хакими, 77.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +451

      Сенситив 1 секунду назад

      с 0-2, от немцев с перерыва, лишь огонь атак,
      и макаронники с ворот достали трёшку, как-то так...))

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