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  • Лига чемпионов. «Лион» обыграл «Бенфику» и оторвался от «Зенита», «Боруссия» сделала камбэк в матче с «Интером» – дубль на счету Хакими

Лига чемпионов. «Лион» обыграл «Бенфику» и оторвался от «Зенита», «Боруссия» сделала камбэк в матче с «Интером» – дубль на счету Хакими

6 ноября 2019, 00:52
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В группах F и G завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Лион» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1. Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Интером» – 3:2. По ходу встречи немецкий клуб уступал со счетом 0:2.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

Лион (Франция) – Бенфика (Португалия) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Андерсен, 4; 2:0 – Депай, 33; 2:1 – Сеферович, 76; 3:1 – Траоре, 89.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

Боруссия Дортмунд (Германия) – Интер (Италия) – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Мартинес, 5; 0:2 – Весино, 40; 1:2 – Хакими, 51; 2:2 – Брандт, 64; 3:2 – Хакими, 77.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Боруссия Д Интер Лион Бенфика
Комментарии (7)
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Сенситив
1572992024
с 0-2, от немцев с перерыва, лишь огонь атак, и макаронники с ворот достали трёшку, как-то так...))
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Павел Буре
1572992814
уставший интер просто был, дальше будет больше не удач.
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paracetamol
1572992960
Зениту надо думать об ЛЕ. Там они еще что-то смогут. Да как бы Лиону дома не слить!
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DeStar
1572994935
ЖЕстко, а я то думал, что с бд творится. дома лететь 2-0, интер хорош, но не барселона же
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Иван Петров 1986
1573018728
Зацепиться за лигу европы хотя бы.
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den161
1573030954
одно радует - бенфика проиграла, хотя португалов нам теперь наверное не догнать. В принципе зеня еще и может пройти далее в лч, только побеждать надо обе оставшиеся игры, а тут сомнения блин
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zigbert
1573047076
Боруссия Д проявила характер. Сумели отыграть 2 мяча и победить.
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