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    Семак: «В чем Кержаков лучше Васютина? Кто будет лучше, тот и будет играть»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с голкиперами команды.

    — Что с Андреем Луневым?

    — Он по медицинским показаниям не попал в заявку. Летел еще в Самару с некой проблемой, могли использовать его только в случае форс-мажора. Отпустили его с этой игры, чтобы он планомерно лечился. Посмотрим завтра-послезавтра, насколько пауза позволила ему почувствовать себя лучше. Вопрос к медицинскому штабу, насколько он хорошо себя будет чувствовать.

    — Операция потребуется?

    — Надеюсь, что нет, пока такой информации нет. Надеюсь, справимся консервативно.

    — Сегодня на поле вышел Александр Васютин и сыграл хорошо. Почему на матчи РПЛ вы ставите Кержакова, а не его? В чем Михаил лучше Васютина?

    — Здоровая конкуренция, смотрим по тренировкам и контрольным матчам. На момент, когда решили дать другому вратарю проявить себя, Кержаков был лучше. Понимаем, что Васютин играет хорошо и заслуживает шанс сыграть. В целом кто будет лучше, тот и будет играть, – сказал Семак.

    В среду Васютин впервые вышел на поле в составе «Зенита» против «Томи» (4:0) и отстоял на «ноль».

    • Васютин вернулся в «Зенит» 23 июля.
    • Клуб выкупил 24-летнего голкипера у «Сарпсборга» за 700 тысяч евро.
    • Стороны заключили контракт до 2023 года.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    31.10.2019 15:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3951

      paracetamol 1 час назад

      Миша лучше, но у Васютина за то сейф лбом потрясающий.

      0
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      Рейтинг: +2020

      knikos 6 часов назад

      Мне Васютин понравился , уверенность на лице - это немало. И от мяча не увернулся ( вспомните гол , пропущенный Бабуриным от Азмуна ) , удар со штрафного в штангу пришёлся , но там уже была рука Васютина. На выходах хорош. Конечно , пока ещё мало "зенитовской " статистики у него и судить рано , но надо ему давать шансы "зарабатывать" её , статистику.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +531

      Давид59 7 часов назад

      Когда старший тренер говорит "информации нет", ясно, что лукавит. Ясно же, что Лунёву дали "отдохнуть"

      1
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      Рейтинг: +702

      Taps 7 часов назад

      Умно.
      Надо двух других вратарей наиграть, Керж и Васютин неплохо справляются.

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