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  • Семак: «В чем Кержаков лучше Васютина? Кто будет лучше, тот и будет играть»

Семак: «В чем Кержаков лучше Васютина? Кто будет лучше, тот и будет играть»

31 октября 2019, 15:56
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с голкиперами команды.

— Что с Андреем Луневым?

— Он по медицинским показаниям не попал в заявку. Летел еще в Самару с некой проблемой, могли использовать его только в случае форс-мажора. Отпустили его с этой игры, чтобы он планомерно лечился. Посмотрим завтра-послезавтра, насколько пауза позволила ему почувствовать себя лучше. Вопрос к медицинскому штабу, насколько он хорошо себя будет чувствовать.

— Операция потребуется?

— Надеюсь, что нет, пока такой информации нет. Надеюсь, справимся консервативно.

— Сегодня на поле вышел Александр Васютин и сыграл хорошо. Почему на матчи РПЛ вы ставите Кержакова, а не его? В чем Михаил лучше Васютина?

— Здоровая конкуренция, смотрим по тренировкам и контрольным матчам. На момент, когда решили дать другому вратарю проявить себя, Кержаков был лучше. Понимаем, что Васютин играет хорошо и заслуживает шанс сыграть. В целом кто будет лучше, тот и будет играть, – сказал Семак.

В среду Васютин впервые вышел на поле в составе «Зенита» против «Томи» (4:0) и отстоял на «ноль».

  • Васютин вернулся в «Зенит» 23 июля.
  • Клуб выкупил 24-летнего голкипера у «Сарпсборга» за 700 тысяч евро.
  • Стороны заключили контракт до 2023 года.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Кержаков Михаил Лунев Андрей Васютин Александр Семак Сергей
Комментарии (4)
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Taps
1572534651
Умно. Надо двух других вратарей наиграть, Керж и Васютин неплохо справляются.
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Давид59
1572534761
Когда старший тренер говорит "информации нет", ясно, что лукавит. Ясно же, что Лунёву дали "отдохнуть"
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knikos
1572539835
Мне Васютин понравился , уверенность на лице - это немало. И от мяча не увернулся ( вспомните гол , пропущенный Бабуриным от Азмуна ) , удар со штрафного в штангу пришёлся , но там уже была рука Васютина. На выходах хорош. Конечно , пока ещё мало "зенитовской " статистики у него и судить рано , но надо ему давать шансы "зарабатывать" её , статистику.
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paracetamol
1572556762
Миша лучше, но у Васютина за то сейф лбом потрясающий.
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