Семак: «В чем Кержаков лучше Васютина? Кто будет лучше, тот и будет играть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с голкиперами команды.

— Что с Андреем Луневым?

— Он по медицинским показаниям не попал в заявку. Летел еще в Самару с некой проблемой, могли использовать его только в случае форс-мажора. Отпустили его с этой игры, чтобы он планомерно лечился. Посмотрим завтра-послезавтра, насколько пауза позволила ему почувствовать себя лучше. Вопрос к медицинскому штабу, насколько он хорошо себя будет чувствовать.

— Операция потребуется?

— Надеюсь, что нет, пока такой информации нет. Надеюсь, справимся консервативно.

— Сегодня на поле вышел Александр Васютин и сыграл хорошо. Почему на матчи РПЛ вы ставите Кержакова, а не его? В чем Михаил лучше Васютина?

— Здоровая конкуренция, смотрим по тренировкам и контрольным матчам. На момент, когда решили дать другому вратарю проявить себя, Кержаков был лучше. Понимаем, что Васютин играет хорошо и заслуживает шанс сыграть. В целом кто будет лучше, тот и будет играть, – сказал Семак.

В среду Васютин впервые вышел на поле в составе «Зенита» против «Томи» (4:0) и отстоял на «ноль».