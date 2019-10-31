Васютин – о дебюте за «Зенит»: «Никаких таких чувств нет, только небольшое опустошение, которое после матчей бывает»

Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился мыслями после матча 1/8 финала Кубка России против «Томи», в котором он дебютировал за петербургский клуб.

– Как долго вы шли к дебютному матчу за «Зенит»?

– Шел долго, потому что я в структуре клуба с 7 лет. Лет 15-16 шел.

– Что почувствовали, когда услышали фамилию «Васютин» в стартовом составе?

– Ничего. Эмоций каких-то не было, была установка, собрались, поехали на игру.

– Сейчас приходит осознание, что случился первый матч за команду, которая воспитала?-

– Сейчас нет, никаких таких чувств нет, только небольшое опустошение, которое после матчей бывает. Мы отыграли эту игру, будем готовиться к ЦСКА. Все по плану.