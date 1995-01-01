Васютин – о дебюте за «Зенит»: «Никаких таких чувств нет, только небольшое опустошение, которое после матчей бывает»

Головой шикарно отбил.
Хотелось бы еще его в играх увидеть, надо чтоб Зенит прибавил, тогда шанс появится у него.
Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился мыслями после матча 1/8 финала Кубка России против «Томи», в котором он дебютировал за петербургский клуб.
– Как долго вы шли к дебютному матчу за «Зенит»?
– Шел долго, потому что я в структуре клуба с 7 лет. Лет 15-16 шел.
– Что почувствовали, когда услышали фамилию «Васютин» в стартовом составе?
– Ничего. Эмоций каких-то не было, была установка, собрались, поехали на игру.
– Сейчас приходит осознание, что случился первый матч за команду, которая воспитала?-
– Сейчас нет, никаких таких чувств нет, только небольшое опустошение, которое после матчей бывает. Мы отыграли эту игру, будем готовиться к ЦСКА. Все по плану.
- Васютин вернулся в «Зенит» 23 июля.
- Клуб выкупил 24-летнего голкипера у «Сарпсборга» за 700 тысяч евро.
- Стороны заключили контракт до 2023 года.