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    Васютин – о дебюте за «Зенит»: «Никаких таких чувств нет, только небольшое опустошение, которое после матчей бывает»

    Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился мыслями после матча 1/8 финала Кубка России против «Томи», в котором он дебютировал за петербургский клуб.

    – Как долго вы шли к дебютному матчу за «Зенит»?

    – Шел долго, потому что я в структуре клуба с 7 лет. Лет 15-16 шел.

    – Что почувствовали, когда услышали фамилию «Васютин» в стартовом составе?

    – Ничего. Эмоций каких-то не было, была установка, собрались, поехали на игру.

    – Сейчас приходит осознание, что случился первый матч за команду, которая воспитала?-

    – Сейчас нет, никаких таких чувств нет, только небольшое опустошение, которое после матчей бывает. Мы отыграли эту игру, будем готовиться к ЦСКА. Все по плану.

    • Васютин вернулся в «Зенит» 23 июля.
    • Клуб выкупил 24-летнего голкипера у «Сарпсборга» за 700 тысяч евро.
    • Стороны заключили контракт до 2023 года.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3414

      TOL47 1 час назад

      Головой шикарно отбил.
      Хотелось бы еще его в играх увидеть, надо чтоб Зенит прибавил, тогда шанс появится у него.

      0
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      Рейтинг: 0

      nakolayvaltsev 1 час назад

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://ogo.gl/anticam

      0
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      Рейтинг: +12

      Ростик 777 2 часа назад

      Молоток парень, здорово сыграл!!! Добро пожаловать!!! Семак Красава - дал парню в родных стенах дебютнуть!!!

      0
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      Рейтинг: +3948

      paracetamol 2 часа назад

      С дебютным сухарем!

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      Рейтинг: +523

      Давид59 4 часа назад

      Похоже этот парень из третьего имеет шансы сразу на номер 1. Вы видели что он творит? Со штрафного такой отбил!!! И Лунёв и Керж точно бы не взяли.

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      Рейтинг: +1478

      Валерий1965 5 часов назад

      Молодец парень. Хорошо отработал!)

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