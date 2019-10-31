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  • Васютин – о дебюте за «Зенит»: «Никаких таких чувств нет, только небольшое опустошение, которое после матчей бывает»

Васютин – о дебюте за «Зенит»: «Никаких таких чувств нет, только небольшое опустошение, которое после матчей бывает»

31 октября 2019, 09:59
6

Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился мыслями после матча 1/8 финала Кубка России против «Томи», в котором он дебютировал за петербургский клуб.

– Как долго вы шли к дебютному матчу за «Зенит»?

– Шел долго, потому что я в структуре клуба с 7 лет. Лет 15-16 шел.

– Что почувствовали, когда услышали фамилию «Васютин» в стартовом составе?

– Ничего. Эмоций каких-то не было, была установка, собрались, поехали на игру.

– Сейчас приходит осознание, что случился первый матч за команду, которая воспитала?-

– Сейчас нет, никаких таких чувств нет, только небольшое опустошение, которое после матчей бывает. Мы отыграли эту игру, будем готовиться к ЦСКА. Все по плану.

  • Васютин вернулся в «Зенит» 23 июля.
  • Клуб выкупил 24-летнего голкипера у «Сарпсборга» за 700 тысяч евро.
  • Стороны заключили контракт до 2023 года.

Источник: Sports.ru
Россия. Кубок Зенит Томь Васютин Александр
Комментарии (6)
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Валерий1965
1572506321
Молодец парень. Хорошо отработал!)
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Давид59
1572507407
Похоже этот парень из третьего имеет шансы сразу на номер 1. Вы видели что он творит? Со штрафного такой отбил!!! И Лунёв и Керж точно бы не взяли.
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paracetamol
1572514331
С дебютным сухарем!
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Ростик 777
1572516809
Молоток парень, здорово сыграл!!! Добро пожаловать!!! Семак Красава - дал парню в родных стенах дебютнуть!!!
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nakolayvaltsev
1572518848
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://ogo.gl/anticam
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TOL47
1572518897
Головой шикарно отбил. Хотелось бы еще его в играх увидеть, надо чтоб Зенит прибавил, тогда шанс появится у него.
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