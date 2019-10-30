Кубок России. «Зенит» разгромил «Томь»

В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» на своем поле крупно обыграл «Томь» со счетом 4:0.

Голы в свой актив записали Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.

Кубок России. 1/8 финала

Зенит (Санкт-Петербург) – Томь (Томск) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Смольников, 13; 2:0 – Сутормин, 56; 3:0 – Ерохин, 66; 4:0 – Шатов, 81.

«Зенит»: Васютин, Осорио, Ракицкий (Прохин, 73), Смольников, Жирков (Караваев, 58), Ерохин, Краневиттер, Мак (Азмун, 75), Сутормин, Кузяев, Шатов.

«Томь»: Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Шурыгин, Каккоев, Калинский, Казанков (Леонов, 84), Сасин (Мануйлов, 62), Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Тлупов.

Предупреждение: нет – Казанков, 40.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России