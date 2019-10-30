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    Кубок России. «Зенит» разгромил «Томь»

    В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» на своем поле крупно обыграл «Томь» со счетом 4:0.

    Голы в свой актив записали Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.

    Кубок России. 1/8 финала

    Зенит (Санкт-Петербург) – Томь (Томск) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Смольников, 13; 2:0 – Сутормин, 56; 3:0 – Ерохин, 66; 4:0 – Шатов, 81.

    «Зенит»: Васютин, Осорио, Ракицкий (Прохин, 73), Смольников, Жирков (Караваев, 58), Ерохин, Краневиттер, Мак (Азмун, 75), Сутормин, Кузяев, Шатов.

    «Томь»: Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Шурыгин, Каккоев, Калинский, Казанков (Леонов, 84), Сасин (Мануйлов, 62), Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Тлупов.

    Предупреждение: нет – Казанков, 40.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: «Бомбардир»

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    30.10.2019 21:53
    Комментарии59
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      Muboraksho 1 час назад

      Эти ребята могут порвать и Лейпциг...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > Muboraksho 1 час назад

      ...обыграв № 9 в ФНЛ "Томь"?
      ВЫ ШУТИТЕ?!!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      Muboraksho > ivan-football-fan 1 час назад

      Да, видимо пошутил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      Muboraksho 1 час назад

      Вот это второй составчик у Зенита!!! CONGRATULATIONS!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2071

      Ruryu 2 часа назад

      Люди,что вы соревнуетесь в говнометание? Уважайте друг друга. Конечно,заголовок не совсем к месту,но принято теперь считать победу с разницей 3+,разгромом. Да и выигрывает не бюджет,а команда(уж сколько раз доказано и на Зените,и на Спартаке,и на ЦСКА).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > Ruryu 2 часа назад

      ...а на "Тамбове" доказано?)) На "Оренбуре"..или "Самаре"?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2071

      Ruryu > ivan-football-fan 2 часа назад

      Тамбов не плохо "потоптал" Спартак,кстати и Оренбург тоже....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3937

      paracetamol 3 часа назад

      Может этот состав на коней выставить? Хорошо играли ребята.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > paracetamol 2 часа назад

      Выставьте ЭТОТ состав на Ротор, Балтику...,

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3937

      paracetamol > ivan-football-fan 2 часа назад

      Ну не на немцев же.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2071

      Ruryu > paracetamol 2 часа назад

      Кстати,иногда вторые составы могут и навести шороху...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > paracetamol 2 часа назад

      ))+

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > Ruryu 1 час назад

      "иногда" могут...Но...чаще - нет, конечно же)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да вы штл???!!!
      РАЗГРОМИЛ????)))
      Какой "ВЕЧЕРНИЙ МУДОЗВОН" употребляет такие "термины": "...РАЗГРОМИЛ"???
      Чего и кого там Зениту в бедном Томске "громить"?)))))
      ВЫ ВООБЩЕ КРАЯ ПОТЕРЯЛИ?
      Позорище!
      ФК "Томь" занимает 9-е (ДЕВЯТОЕ!) место во ВТОРОЙ ЛИГЕ (ФНЛ!)
      Бюджет г. Томск - 12 миллиардов рублей...
      В Питере бюджет - ...650 (ШЕСТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ!) миллиардов....
      ГазМяс рагромил бабушку с её "буржуйкой"?)))
      Со счётом 4-0???
      Да...вы должны были выигрывать со счётом 40-0!))))
      Кстати...А где подобные "всепобеждающие термины" в реляциях о международных "успехах" газмясовых?
      Как там "Зенит"..." наше несмнняемое всё...РАЗГРОМИЛСЯ с "Лейпцигом" (всего лишь 6-е место в Бундесе)?)))))


      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4300

      3a zenit > ivan-football-fan 3 часа назад

      бюджет дурачёк состоит из налогов граждан города и предприятий...чего тебя так пирдолит?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -22505

      пьяныйхоровод > ivan-football-fan 3 часа назад

      Что скажешь о клубах РПЛ вылетевшим от ФНЛовских , ведь бюджет первых по любому больше чем у вторых ? Просто ждал , что Зенит обделается с Томью ,мда не вышло . Вот и жжот у тебя в одном месте .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      Спартач80 > ivan-football-fan 3 часа назад

      Так ты если честно достал,со своим "анализом"...Мудозвон постоянно ты...Я терпеть не могу Зенит,но ты бред пишешь шо ппц.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4868

      ilichkadr > ivan-football-fan 3 часа назад

      И чё, что всего лишь 6-е место в Бундесе? Сегодня в Бундесе, а завтра на Рейхстаге. Пущай фрицы распаривают очко.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      arrivalgist > ivan-football-fan 3 часа назад

      Нууу опять скулеж щенячий... )) Смешно уже от подобных этому айвану))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > 3a zenit 3 часа назад

      Ух ты... Умный попался?))))
      Бюджет, идиотище, формируется на основе законов, принятых центром. Сколько там у вас в питере газа, нефти, алмазов, золота, гидроэлектростанций и проч? А СКОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЮРЛИЦ-СОБСТВЕННИКОВ ВСЕХ ЭТИХ "НАРОДНЫХ" БОГАТСТВ", разбросанных по стране, кому на счета идёт прибыль?
      Бащню ГазМяса видишь из окна? Сколько ТАМ В НЕЙ газа и "мяса" добыают?
      Куда (в какие ДВА города) все едут работать и почему?
      ОЛИГОФРЕНИЩЕ!
      Не знаю... почитай, хотя бы Зубаревич...ПРОФЕССОР, однако)))
      так ..вы в Питере..ещё "сосёте")))
      В Москве бюдже - 3 ТРИЛЛИОНА!)))))))))))))
      И они тоже говорят- ЭТО ВСЁ У НАС ИЗ НАЛОГОВ "ГОАЖДАН ГОРОДА")))
      А знаешь, мальчик, кто №3 в стране по бюджету?
      Екатеринбург...АЖ...45 миллиардов))))
      Да что там "Томь"... ВЫ б.л.я.дь...ВСЮСТРАНУ РАЗГРОМИЛИ!...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +166

      tushkanlz > ivan-football-fan 3 часа назад

      не позорь "Томь"!! "Лейпциг" в 2,5 раза дороже "Зенита" и не выиграет 40: 0 у "Томи" никогда! и не мечтай!! и не вопи,счетовод бюджетов!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4300

      3a zenit > ivan-football-fan 3 часа назад

      да ты б л ять больной!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > ilichkadr 3 часа назад

      Что ты знаешь о "Рейхстаге"?)))
      Почитай, что ЭТО ЕСТЬ СЕГОДНЯ...
      Ты знаешь, где и кому дают присягу молодые немцы-призывники в ИХ армию?))))
      ПОГУГЛИ, пропаганда)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > Спартач80 2 часа назад

      Ты баба или шизофреник?
      ЕСЛИ МУЖИК - ЛОГИЗИРУЙ И ДОКАЗЫВАЙ НА ЦИФРАХ И ФАКТАХ...А не п.и.з.д.и. и не гони пургу (как говорит незаменимый про Пескова))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > 3a zenit 2 часа назад

      ...а .. по делу, пустозвон?)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > Спартач80 2 часа назад

      Не "можешь терпеть"...не ТЕРПИ- НА ГОРШОК СРОЧНО!))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > arrivalgist 2 часа назад

      Дык...СМЕЙСЯ, ПАЯЦ)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > 3a zenit 2 часа назад

      ...а судьи кто?...))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      Спартач80 > ivan-football-fan 2 часа назад

      Я думал ты адекватней...Ну тогда ответь шлюхандер,откуда источники и откуда ты шлюха вообще берёшь инфу,хоть ссылки делай,а не тупо ******* будь.Ты все команды обсираешь-источники приводи,шалава тупая.а не пустозвонь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > tushkanlz 2 часа назад

      Малчык, у тебя "чуфчтфо юмору" ЕСТЬ?
      Томск - отличны город! Я учился ы универе с ребятами оттуда)))
      Не зенитам их "громить")))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3937

      paracetamol > ivan-football-fan 2 часа назад

      Томь не плохая командеха.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2071

      Ruryu > пьяныйхоровод 2 часа назад

      Кстати,Зенит,тоже вылетал из кубка не от топов... думаю,все клубы РПЛ позволяли себе такое

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > Спартач80 2 часа назад

      фу....
      Падаль неучтивая...
      Ты ещё и "думал"?)))
      Словотворчеством занимаешься ("шлюхандер")?)))
      ФИЛОЛУХ?
      Источники ЧЕГО тебя интересуют?
      Читать умеешь?
      Кнопки на компе жмёшь?
      НАБИРАЙ ТЕМУ И ЧИТАЙ, НАЧИНАЯ С РОССТАТА)))
      Про бюджеты...Про налоги, про моногорода, про "уровень жизни", ОЗНАКОМЬСЯ С МАТЕРИАЛАМИ НАШЕЙ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫю наконец, неуч.
      Учёных известных почитай, наконец, А НЕ ЧИНУШ НА ЗП в АП...
      В общем, шевели МОЗГАМИ, а не жопой за бонусы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > paracetamol 2 часа назад

      ))+

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +481

      Сенситив > пьяныйхоровод 1 час назад

      От выводов своих мудак на взводе,
      А мудачелло – крысой в хороводе…))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +481

      Сенситив > Спартач80 1 час назад

      Мудак, ты тезис не поймёшь простой,
      Как ты, лишь су кою был рожден пи дарас такой…))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > пьяныйхоровод 1 час назад

      ...Скажу, что те, которые вылетели...ВООБЩЕ ОБНАГЛЕЛИ)))
      Страх и совесть потеряли "в конец"!
      Просто "топчутся" на налогах бедных россиян - твист танцуют, вместо танго)))
      Но...дело в том, что бюджет многих клубов в РПЛ ...ближе к ФНЛ, чем к 5-ти "вертикальным" топам в РПЛ)))
      Ну... неужели ЭТО ещё кому-то не понятно??)))
      Зенит НЕ МОЖЕТ "ГРОМИТЬ" Томь!)))
      Он должен её....технчно проходить...при ПОЛНОМ МОЛЧАНИИ ТРИБУН

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      ZENIT-59 4 часа назад

      С победой Поздравляю Зенитовцев!!Теперь нацеливаемся на ЦСКА и Лейпциг! Хотелось бы с подобным результатом!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1984

      Порванный хрюкан > ZENIT-59 3 часа назад

      Ну на пацанят из ЦСКА вам-то нацелиться может и пофартит, а вот с Лейпцигом будет как всегда, тут и к бабке не ходи

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4868

      ilichkadr > Порванный хрюкан 3 часа назад

      Лейпцигу должок отдадим, можешь не сомневаться.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > ilichkadr 2 часа назад

      ИЫ СЛОМИМ ИМ ГОЛОВУ! (Семнадцать мгновений весны)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1209

      CskaMoscovv 4 часа назад

      С победой Питерцев. А с такой игрой как у нас нам просто хана, такие ошибки Зенит не простит, огребем по полной(( интересно смотреть на Зенит, удачи вам в ЛЧ

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -22505

      пьяныйхоровод > CskaMoscovv 2 часа назад

      +

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > пьяныйхоровод 2 часа назад

      _

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -22505

      пьяныйхоровод > ivan-football-fan 2 часа назад

      Ипать ты оригинал ! Я прям расстроился .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > пьяныйхоровод 2 часа назад

      Не плачь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Серж 69 4 часа назад

      Раскатали Томь как избушку по брёвнышкам!Зенит с победой!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > Серж 69 2 часа назад

      раскатали........ как избушку...
      ВСТАВЬТЕ название клуба (Томь, Лейпциг, Локомотифф...),)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -22505

      пьяныйхоровод > ivan-football-fan 2 часа назад

      Да у тебя конкретно бомбит . Даже окружающих жалко ( несчастное их обоняние).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan > пьяныйхоровод 1 час назад

      ...а ты НЕ ОКРУЖАЙ... Сиди в своём окопе))) И не высовывайся)))
      Правда...ЗП перестанут платить...
      Ну...как вся страна поживёшь - на пособиё))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3937

      paracetamol 4 часа назад

      Смольникова с почином, Васютина с сухарем!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      _Scorpio_ 4 часа назад

      Интересная была игра, так все живенько. Томь понравилась своим настроением, они не выглядели сдавшимися даже после четвертого гола, все равно шли вперед. Молодцы все!-)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3937

      paracetamol > _Scorpio_ 4 часа назад

      Играли в свое удовольствие.

      3
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