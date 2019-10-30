Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кубок России. «Зенит» разгромил «Томь»

30 октября 2019, 21:53
39

В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» на своем поле крупно обыграл «Томь» со счетом 4:0.

Голы в свой актив записали Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.

Кубок России. 1/8 финала

Зенит (Санкт-Петербург) – Томь (Томск) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Смольников, 13; 2:0 – Сутормин, 56; 3:0 – Ерохин, 66; 4:0 – Шатов, 81.

«Зенит»: Васютин, Осорио, Ракицкий (Прохин, 73), Смольников, Жирков (Караваев, 58), Ерохин, Краневиттер, Мак (Азмун, 75), Сутормин, Кузяев, Шатов.

«Томь»: Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Шурыгин, Каккоев, Калинский, Казанков (Леонов, 84), Сасин (Мануйлов, 62), Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Тлупов.

Предупреждение: нет – Казанков, 40.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Томь
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1572461744
Другого результата и не ожидалось. Могло быть и 7-0.
Ответить
starche
1572461831
Красивая и эффективная игра второго состава Зенита.
Ответить
Bozigit
1572461833
Похоже Зенит серьез нацелился на кубок
Ответить
_Scorpio_
1572461972
Интересная была игра, так все живенько. Томь понравилась своим настроением, они не выглядели сдавшимися даже после четвертого гола, все равно шли вперед. Молодцы все!-)
Ответить
paracetamol
1572462408
Смольникова с почином, Васютина с сухарем!
Ответить
Серж 69
1572462500
Раскатали Томь как избушку по брёвнышкам!Зенит с победой!
Ответить
CskaMoscovv
1572462515
С победой Питерцев. А с такой игрой как у нас нам просто хана, такие ошибки Зенит не простит, огребем по полной(( интересно смотреть на Зенит, удачи вам в ЛЧ
Ответить
ZENIT-59
1572462752
С победой Поздравляю Зенитовцев!!Теперь нацеливаемся на ЦСКА и Лейпциг! Хотелось бы с подобным результатом!
Ответить
paracetamol
1572464848
Может этот состав на коней выставить? Хорошо играли ребята.
Ответить
Ruryu
1572468944
Люди,что вы соревнуетесь в говнометание? Уважайте друг друга. Конечно,заголовок не совсем к месту,но принято теперь считать победу с разницей 3+,разгромом. Да и выигрывает не бюджет,а команда(уж сколько раз доказано и на Зените,и на Спартаке,и на ЦСКА).
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+