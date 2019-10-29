Игроков «Пармы» и «Сассуоло» дисквалифицировали за богохульство

По ходу матчей девятого тура Серии А футболисты «Пармы» и «Сассуоло» Маттео Скоццарелла и Франческо Маньянелли уличены в богохульных высказываниях. Они произносили бранные выражения с упоминанием бога.

Футболисты пропустят по одному матчу. Комиссия просматривала видео из матчей, чтобы удостовериться в проступке игроков.