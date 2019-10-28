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    Игроков «Пармы» и «Сассуоло» дисквалифицировали за богохульство

    По ходу матчей девятого тура Серии А футболисты «Пармы» и «Сассуоло» Маттео Скоццарелла и Франческо Маньянелли уличены в богохульных высказываниях. Они произносили бранные выражения с упоминанием бога.

    Футболисты пропустят по одному матчу. Комиссия просматривала видео из матчей, чтобы удостовериться в проступке игроков.

    • В Италии и ранее дисквалифицировали участников матчей за богохульство.
    • В частности, год назад наказали тренера «Эмполи».
    • «Парма» в таблице идет восьмой, «Сассуоло» – 14-м.

    Источник: La Gazzeta dello Sport

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +297

      PFC CSKA MOSCOW 3 часа назад

      Во клоуны! Скоро будут дисквалифицировать за оскорбление чувств инопланетян, чего мелочиться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Karpathian 5 часов назад

      Ну, итальяшки всегда очень сильно христанутые были. Пусть устроят там второй Салемский Процесс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Oldtrafford83 6 часов назад

      Хорошо что на костре не сожгли))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2916

      woyser 7 часов назад

      Это нормальное наказание. Учитывая набожность итальянцев, могло быть и хуже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      Mister_Tomsk 8 часов назад

      хорошо, что на кол на площади их не посадят)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3597

      Viper for CSKA 8 часов назад

      Похоже, мракобесие побеждает светское государство не только на территории РФ.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1522

      koli4ka > Viper for CSKA 3 часа назад

      а РФ светское государство? премного удивлен...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +932

      AHTUNGBOL 8 часов назад

      Ну вот, а вы говорите у нас гайки закручивают, да у нас оттепель просто..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3588

      Добрый Бобер 8 часов назад

      Совсем **.нулись?! Вы ещё святую инквизицию возродите!

      5
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      Рейтинг: +2090

      Ubuntu 13 часов назад

      Религиозные фанатики совсем оборзели

      6
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      Рейтинг: +332

      OrenburgFC > Ubuntu 9 часов назад

      Сжечь всех фанатиков!

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