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  • Игроков «Пармы» и «Сассуоло» дисквалифицировали за богохульство

Игроков «Пармы» и «Сассуоло» дисквалифицировали за богохульство

29 октября 2019, 01:00
10

По ходу матчей девятого тура Серии А футболисты «Пармы» и «Сассуоло» Маттео Скоццарелла и Франческо Маньянелли уличены в богохульных высказываниях. Они произносили бранные выражения с упоминанием бога.

Футболисты пропустят по одному матчу. Комиссия просматривала видео из матчей, чтобы удостовериться в проступке игроков.

  • В Италии и ранее дисквалифицировали участников матчей за богохульство.
  • В частности, год назад наказали тренера «Эмполи».
  • «Парма» в таблице идет восьмой, «Сассуоло» – 14-м.

Источник: La Gazzeta dello Sport
Италия. Серия А Парма Сассуоло
Комментарии (10)
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Ubuntu
1572302814
Религиозные фанатики совсем оборзели
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Добрый Бобер
1572319162
Совсем **.нулись?! Вы ещё святую инквизицию возродите!
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AHTUNGBOL
1572320298
Ну вот, а вы говорите у нас гайки закручивают, да у нас оттепель просто..
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Viper for CSKA
1572321115
Похоже, мракобесие побеждает светское государство не только на территории РФ.
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Mister_Tomsk
1572321152
хорошо, что на кол на площади их не посадят)
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woyser
1572323489
Это нормальное наказание. Учитывая набожность итальянцев, могло быть и хуже.
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Oldtrafford83
1572325908
Хорошо что на костре не сожгли))
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Karpathian
1572328813
Ну, итальяшки всегда очень сильно христанутые были. Пусть устроят там второй Салемский Процесс.
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PFC CSKA MOSCOW
1572336864
Во клоуны! Скоро будут дисквалифицировать за оскорбление чувств инопланетян, чего мелочиться
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