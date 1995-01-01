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    Серия А. «Интер» обыграл «Сассуоло» в матче с семью голами. Отставание миланцев от «Ювентуса» – одно очко

    В матче 8-го тура Серии А «Интер» играл в гостях с «Сассуоло». Миланский клуб одержал победу со счетом 4:3 – по дублю в свой актив записали нападающие «Интера» Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.

    Благодаря этой победе «Интер» остался на втором месте, имея в своем активе 21 очко. «Сассуоло» расположился на 16-й строчке – шесть баллов. Лидер чемпионата – «Ювентус» (22).

    Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

    Сассуоло – Интер – 3:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Мартинес, 2: 1:1 – Берарди, 16; 1:2 – Лукаку, 38; 1:3 – Лукаку, 45 (с пенальти); 1:4 – Мартинес, 71 (с пенальти), 2:4 – Джуричич, 74; 3:4 – Бога, 82.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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