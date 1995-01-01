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    «Ювентус» может в январе купить у «Челси» Эмерсона

    Левый защитник «Челси» Эмерсон стал трансферной целью «Ювентуса».

    Как сообщает Calciomercato, туринский клуб готов купить игрока уже в январе.

    Сделку одобрил главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, который знаком с итальянцем бразильского происхождения по совместной работе в «Челси».

    Сам футболист пока не определился со своим будущим. Помимо варианта с возвращением в Серию А (ранее выступал за «Палермо» и «Рому») у него есть предложение о продлении контракта с лондонским клубом до 2024 года.

    • В текущем сезоне Эмерсон провел за «Челси» шесть матчей.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 06:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8406

      Cules2013 49 минут назад

      Деньги такие себе по нынешним меркам, а у челси трансферный бан, поэтому разбазаривать игроков не лучшая идея. И так вынужденно молодёжь привлекают в основу, так вообще оставить клуб без опытных игроков на скамейке.

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      Рейтинг: +11

      Zhake70 1 час назад

      25 мил.смешная сумма.И на вряд ли его продадут.

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