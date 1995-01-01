«Ювентус» может в январе купить у «Челси» Эмерсона

Деньги такие себе по нынешним меркам, а у челси трансферный бан, поэтому разбазаривать игроков не лучшая идея. И так вынужденно молодёжь привлекают в основу, так вообще оставить клуб без опытных игроков на скамейке.
Левый защитник «Челси» Эмерсон стал трансферной целью «Ювентуса».
Как сообщает Calciomercato, туринский клуб готов купить игрока уже в январе.
Сделку одобрил главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, который знаком с итальянцем бразильского происхождения по совместной работе в «Челси».
Сам футболист пока не определился со своим будущим. Помимо варианта с возвращением в Серию А (ранее выступал за «Палермо» и «Рому») у него есть предложение о продлении контракта с лондонским клубом до 2024 года.
- В текущем сезоне Эмерсон провел за «Челси» шесть матчей.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.