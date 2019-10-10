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«Ювентус» может в январе купить у «Челси» Эмерсона

10 октября 2019, 06:58
5

Левый защитник «Челси» Эмерсон стал трансферной целью «Ювентуса».

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб готов купить игрока уже в январе.

Сделку одобрил главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, который знаком с итальянцем бразильского происхождения по совместной работе в «Челси».

Сам футболист пока не определился со своим будущим. Помимо варианта с возвращением в Серию А (ранее выступал за «Палермо» и «Рому») у него есть предложение о продлении контракта с лондонским клубом до 2024 года.

  • В текущем сезоне Эмерсон провел за «Челси» шесть матчей.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Челси Эмерсон
Комментарии (5)
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Zhake70
1570684199
25 мил.смешная сумма.И на вряд ли его продадут.
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Cules2013
1570688345
Деньги такие себе по нынешним меркам, а у челси трансферный бан, поэтому разбазаривать игроков не лучшая идея. И так вынужденно молодёжь привлекают в основу, так вообще оставить клуб без опытных игроков на скамейке.
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Not angry fan
1570713999
Если пацан решил свалить, а контракт истекает к лету, то продадут за какие-то деньги зимой, чтобы летом не ушёл даром. Пусть сумма и не такая, как хотелось бы. В данной ситуации командует игрок. Куда захочет, туда и продадут.
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