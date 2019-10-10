«Ювентус» может в январе купить у «Челси» Эмерсона

Левый защитник «Челси» Эмерсон стал трансферной целью «Ювентуса».

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб готов купить игрока уже в январе.

Сделку одобрил главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, который знаком с итальянцем бразильского происхождения по совместной работе в «Челси».

Сам футболист пока не определился со своим будущим. Помимо варианта с возвращением в Серию А (ранее выступал за «Палермо» и «Рому») у него есть предложение о продлении контракта с лондонским клубом до 2024 года.