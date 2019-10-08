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    Ибрагимович: «Мне жаль видеть «Милан» таким»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович считает, что «Милану» не хватает инвестиций, чтобы конкурировать в Серии А с «Ювентусом» и «Интером».

    «Ювентус» – настоящий символ итальянского футбола. Хорошие вещи делает и «Интер», нанявший великолепного тренера Антонио Конте. Другие команды тоже пытаются соответствовать, но они находятся совершенно на другом уровне.

    Мне жаль видеть «Милан» таким. Я думаю, что этот клуб должен вновь стать топовым. Для этого нужны инвестиции. Если вы не делаете их, то у вас ничего не получится. Качество не бывает бесплатным», – подытожил Ибрагимович.

    • Ибрагимович выступал за все вышеперечисленные итальянские клубы, проведя наибольшее количество матчей в «Интере» (88).
    • Шведский форвард забил 122 гола за период своей карьеры в Италии.

    Источник: Sky Sport Italia

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