Ибрагимович: «Мне жаль видеть «Милан» таким»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович считает, что «Милану» не хватает инвестиций, чтобы конкурировать в Серии А с «Ювентусом» и «Интером».

«Ювентус» – настоящий символ итальянского футбола. Хорошие вещи делает и «Интер», нанявший великолепного тренера Антонио Конте. Другие команды тоже пытаются соответствовать, но они находятся совершенно на другом уровне.

Мне жаль видеть «Милан» таким. Я думаю, что этот клуб должен вновь стать топовым. Для этого нужны инвестиции. Если вы не делаете их, то у вас ничего не получится. Качество не бывает бесплатным», – подытожил Ибрагимович.