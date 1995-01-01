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    Григорян: «Оставить «Тамбов» в РПЛ – это революция в российском футболе»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян считает, что сохранение его командой прописки в РПЛ по итогам сезона станет революцией в российском футболе.

    «Оставить «Тамбов» в РПЛ – это революция! Революция в российском футболе. Сегодняшние зарплаты в большинстве клубов настолько раздуты, неадекватны и оторваны от реальности. И мы понимаем, что они устраивают многих руководителей по простой причине, чем выше бюджет, тем больше мутной воды.

    «Тамбову» добиться результата – значит совершить прорыв! На самом деле зарплаты в футбол не играют, я об этом постоянно говорю. Играют живые люди. Всему можно противостоять. Все в наших руках. Мы реально можем сделать революцию, но на данный момент есть одно большое обстоятельство, которые нам в этом мешает.

    Это отсутствие матчей на своем поле. Я почувствовал, что такое тамбовские болельщики на матчах против «Шинника» и «Ротора» весной. Там была колоссальная энергетика трибун, которая в одном матче воплотилась в победный гол на последних минутах, а в другом помогла команде выдержать сорок с лишним минут игры в меньшинстве против очень серьезного соперника.

    Я хочу, чтобы наши болельщики знали, что я не могу упрекнуть наш тренерский штаб и команду в отсутствии самоотдачи. Мы стараемся выжимать из себя максимум и весь наш потенциал. Я могу сказать, что очень ценю отношение болельщиков к команде, уважаю их за то, что они приезжают в Саранск и другие города, и очень прошу поддержать нас в игре с «Уралом». Мы намерены отдаться на поле без остатка!» – сказал Григорян.

    • По итогам 12 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • В активе команды восемь очков, отставание от зоны стыковых матчей – четыре балла.
    • «Тамбов» в этом сезоне уже обыграл «Спартак» и «Ростов».

    Источник: Официальный сайт «Тамбова»

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    Сегодня, 22:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +377

      ssspartak 7 минут назад

      Тамбов из провинции, часть бюджета клуба состоит из бюджета региона. пока область спонсирует, то фк Тамбов ездит на матчи, играет в кубке и лиге, платит игрокам зарплату и прочие расходы. но так как мы живем в россии, то раз дело не приносит прибыли, то это дело бросают или разворовывают. примеры сатурна, амкара, кубани и анжи. А Григорян псих и балабол

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      Рейтинг: +193

      фанат джигурды 36 минут назад

      Тамбовский волк тебе товарищ.

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