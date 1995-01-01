Григорян: «Оставить «Тамбов» в РПЛ – это революция в российском футболе»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян считает, что сохранение его командой прописки в РПЛ по итогам сезона станет революцией в российском футболе.

«Оставить «Тамбов» в РПЛ – это революция! Революция в российском футболе. Сегодняшние зарплаты в большинстве клубов настолько раздуты, неадекватны и оторваны от реальности. И мы понимаем, что они устраивают многих руководителей по простой причине, чем выше бюджет, тем больше мутной воды.

«Тамбову» добиться результата – значит совершить прорыв! На самом деле зарплаты в футбол не играют, я об этом постоянно говорю. Играют живые люди. Всему можно противостоять. Все в наших руках. Мы реально можем сделать революцию, но на данный момент есть одно большое обстоятельство, которые нам в этом мешает.

Это отсутствие матчей на своем поле. Я почувствовал, что такое тамбовские болельщики на матчах против «Шинника» и «Ротора» весной. Там была колоссальная энергетика трибун, которая в одном матче воплотилась в победный гол на последних минутах, а в другом помогла команде выдержать сорок с лишним минут игры в меньшинстве против очень серьезного соперника.

Я хочу, чтобы наши болельщики знали, что я не могу упрекнуть наш тренерский штаб и команду в отсутствии самоотдачи. Мы стараемся выжимать из себя максимум и весь наш потенциал. Я могу сказать, что очень ценю отношение болельщиков к команде, уважаю их за то, что они приезжают в Саранск и другие города, и очень прошу поддержать нас в игре с «Уралом». Мы намерены отдаться на поле без остатка!» – сказал Григорян.