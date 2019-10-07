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    Селюк назвал Гришина «физруком» и «сбитым летчиком» в ответ на критику Гогуа

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на критическое заявление бывшего тренера молодежной команды ЦСКА Александра Гришина в адрес защитника армейцев Седрика Гогуа.

    «Гогуа – топ-защитник. Второго мнения быть не может. У него были определенные ошибки в последних двух играх, но надо понимать, что он первый раз тренировался с командой за день до игры с «Эспаньолом», на предыгровой тренировке. Седрик банально не готов на 100%.

    Мне странно, когда некоторые физруки типа Гришина обсуждают и говорят не совсем тактично по отношению к коллеге по цеху. Возможно, у Гришина говорит обида в связи с тем, что его когда-то убрали из ЦСКА. И постепенно убирают из всех команд, куда бы он ни пришел.

    Это даже хорошо, что этот эксперт заявил так о Гогуа. В скором времени мы увидим, что он будет говорить дальше. Если этот горе-специалист считает, что игрок, который три-четыре раза попал в символическую сборную тура Премьер-Лиги, был недостоин играть за «СКА-Хабаровск», то я не знаю чему учат тренеров на курсах.

    От таких тренеров страдает весь российский футбол. Если для него в «СКА-Хабаровск» Гогуа был плохой и не сыграл ни одной минуты, а были хороши три украинских футболиста, которые не могут найти себе место для продолжения карьеры, и один из них поехал в Армению, то на будущее я хочу обратиться к руководителям клубов: такого как Гришин на пушечный выстрел нельзя подпускать ни к одной команде!

    Он даже не может правильно оценить возможности футболиста. Удивительно, как его еще не выгнали из «Локомотива-Казанки», где он сейчас прозябает в качестве помощника, который топит очередной клуб. Удивляюсь, почему некоторые СМИ берут интервью у сбитых летчиков, которые свою репутацию не просто испачкали, а от нее смердит сероводородом», – сказал Селюк.

    • ЦСКА летом купил Гогуа у «Тамбова» за 400 тысяч евро.
    • Ивуариец провел за армейцев четыре матча и забил один гол.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1806

      absent32 5 минут назад

      Седрик банальное днище на все 100%

      0
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      Рейтинг: +5243

      Агасфер 19 минут назад

      Да от СелЬДюка смердит нечистым языком,телом и делами.

      0
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      Рейтинг: -46

      Аденн 19 минут назад

      Дмитрий, физрук это Сёмак Серьёжа.

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      Рейтинг: +3583

      paracetamol 20 минут назад

      Селюк случайно не Вася Уткин?

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