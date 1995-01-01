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    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу

    Встреча 12-го тура чемпионата России «Локомотив»«Арсенал» закончилась со счетом 2:1.

    В составе хозяев отличились нападающий Эдер и полузащитник Алексей Миранчук. За гостей забил форвард Эванс Кангва.

    Миранчук вышел на 20-й минуте, заменив травмированного нападающего Федора Смолова.

    Команда Юрия Семина набрала 26 очков и вышла на первое место в турнирной таблице.

    Россия. Премьер-лига. 12-й тур

    Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Эдер, 10; 1:1 – Кангва, 11; 2:1 – Миранчук, 45+2 (с пенальти).

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес (Магкеев, 46), Мурило, Коломейцев (Идову, 85), Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Ал. Миранчук, 20), Эдер.

    «Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Дельгадо, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий (Тудорие, 85), Костадинов, Луценко (Лесовой, 46), Кангва.

    Предупреждения: Игнатьев, 23; Баринов, 50 – Левашов, 45+1; Альварес, 61; Костадинов, 63; Ломовицкий, 73; Григалава, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии45
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      Рейтинг: +2896

      ljrljr0505 8 минут назад

      играли отвратительно. Удивительно, что удалось выиграть...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1026

      Andrering87 > ljrljr0505 6 минут назад

      У нас все команды в стране играют отвратительно и деревяшки просто... после нашего чемпионата смотришь европейские и получаешь наслаждение от футбола...

      0
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      ...
      Рейтинг: +265

      iluha1907 > ljrljr0505 6 минут назад

      Плотный график, куча травм, плохая погода, странно было ожидать феерии

      0
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      ...
      Рейтинг: +1435

      Томик > ljrljr0505 5 минут назад

      Ничего удивительного. Лишний раз в другую сторону свистнуть и гол отменить - вот и всё диво. Думаете, если минус поставили, то от этого что-то изменится? Сейчас сразу все начнут писать, что Локомотив заслужил, а изменения в правилах вчера вечером вышли и мы, в отличии от Вас их не изучили пока?

      1
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      Рейтинг: +5

      Nikolai58CSKA 11 минут назад

      Зенит же её возглавил... Названия статей от балды выбираете чтоль?
      И сегодня ещё игра одна впереди... Так что ЦСКА возглавит

      -1
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      Рейтинг: +1435

      Томик 17 минут назад

      Ну это уже слишком. 3 лишние жёлтые карты Арсеналу ни за что, отмена гола и минуту добавил. Чем его Кикнадзе запугал??

      0
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      ...
      Рейтинг: +212

      arrivalgist > Томик 12 минут назад

      Да и по фолам тоже подсуживал. В европе такое артитистическое мастерство, как сегодня у локомотива, не прокатит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1435

      Томик > arrivalgist 11 минут назад

      Да уже про односторонний свисток я уже не стал ничего говорить. Стыдно смотреть было.

      1
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      Рейтинг: +1475

      Фанат Рубина 25 минут назад

      не долго зенит был лидером| хахахаха да и локо скорее всего не будет долго

      0
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      ...
      Рейтинг: +1922

      knikos > Фанат Рубина 19 минут назад

      Ну так с такой судейской помощью , почему нет, что Локо обогнал по доппоказателям Зенит? Как тут не вспомнить два отменённых правильно забитых гола Зенитом в матче с " Ах, матом".

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1221

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 минут назад

      Теперь дело за Ростовом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2989

      Рубинище > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 минуты назад

      Ерёменко не будет, тяжелейший матч.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      arrivalgist 26 минут назад

      Наше чемпионат никогда не будет на должном уровне до тех пор, пока не будет порядка в судействе. В большинстве матчей судья свистит за столицу. Не гоже так!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1475

      Фанат Рубина > arrivalgist 25 минут назад

      или за газпром

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      arrivalgist > Фанат Рубина 24 минуты назад

      Бывает, не спорю. Но за москву гораздо чаще.)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Dizgen > arrivalgist 23 минуты назад

      За Питер свистят как за всю Москву вместе взятую

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      arrivalgist > Dizgen 22 минуты назад

      По мне, так предвзятое мнение.))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1922

      knikos > Фанат Рубина 18 минут назад

      Особенно судья свистел за Газпром в матче с Ахматом , когда отменял правильно забитые голы. Ну-ну ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1026

      Andrering87 > arrivalgist 7 минут назад

      Дело тут не только в судействе, в самом отношении к футболу в нашей стране, инфраструктуре и т.д

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      arrivalgist > Andrering87 5 минут назад

      Конечно, но с чего-то надо начинать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      Из Твери Леха 26 минут назад

      Какого черта Var не на всех матчах?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2660

      Fan Loko mik > Из Твери Леха 20 минут назад

      Ты опять тут, чёрт из табакерки! УЗБАГОЙЗЯ!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3451

      Yev 26 минут назад

      Да уж, для простых незаитересованных болельщиков интересный эпизод с незасчитанным голом, а для болельщиков Арсенала - возможно драма.
      Локо не играл, а мучился, да и канониры играли без огонька.
      Честно говоря скучно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2989

      Рубинище 27 минут назад

      Ну как без пенки то обойтись, перестал см потом. одно и тоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1611

      Kollljan 27 минут назад

      Позор судейству! В очередной раз судейка вытащил Локомотив. Позор российскому судейству! Позор Локомотиву!

      4
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      Рейтинг: +265

      iluha1907 > Kollljan 24 минуты назад

      В каких моментах конкретно?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +288

      СвинкаСправедливости > iluha1907 17 минут назад

      В моментах с отменённым голом, например.

      1
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      ...
      Рейтинг: +265

      iluha1907 > СвинкаСправедливости 15 минут назад

      Это не спорный момент, нужно точно знать правила, ты уверен что ты знаешь их лучше чем судья? (если судья ошибся, то это должен быть конец его карьеры, т.е. он не компетентен в своей работе не зная правил игры)

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