РПЛ. «Локомотив» обыграл «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу

Встреча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Арсенал» закончилась со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились нападающий Эдер и полузащитник Алексей Миранчук. За гостей забил форвард Эванс Кангва.

Миранчук вышел на 20-й минуте, заменив травмированного нападающего Федора Смолова.

Команда Юрия Семина набрала 26 очков и вышла на первое место в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эдер, 10; 1:1 – Кангва, 11; 2:1 – Миранчук, 45+2 (с пенальти).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес (Магкеев, 46), Мурило, Коломейцев (Идову, 85), Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Ал. Миранчук, 20), Эдер.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Дельгадо, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий (Тудорие, 85), Костадинов, Луценко (Лесовой, 46), Кангва.

Предупреждения: Игнатьев, 23; Баринов, 50 – Левашов, 45+1; Альварес, 61; Костадинов, 63; Ломовицкий, 73; Григалава, 82.

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