Тальяфико летом отказался переходить в «Атлетико»

Минувшим летом левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико мог оказаться в «Атлетико».

Аргентинец в эфире радиостанции COPE заявил, что у него было предложение от мадридского клуба, но он ответил отказом.

«Решил остаться ещe на год в «Аяксе», потому что это лучшее время для клуба. Посмотрим, что произойдeт в будущем», – сказал Тальяфико.