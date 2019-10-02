Тальяфико летом отказался переходить в «Атлетико»

Минувшим летом левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико мог оказаться в «Атлетико».
Аргентинец в эфире радиостанции COPE заявил, что у него было предложение от мадридского клуба, но он ответил отказом.
«Решил остаться ещe на год в «Аяксе», потому что это лучшее время для клуба. Посмотрим, что произойдeт в будущем», – сказал Тальяфико.
- «Аякс» купил 27-летнего фулбека в январе 2018 года.
- С тех пор футболист провел 75 матчей, забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.
- Контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость Тальяфико – 28 миллионов евро.