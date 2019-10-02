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    Тальяфико летом отказался переходить в «Атлетико»

    Минувшим летом левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико мог оказаться в «Атлетико».

    Аргентинец в эфире радиостанции COPE заявил, что у него было предложение от мадридского клуба, но он ответил отказом.

    «Решил остаться ещe на год в «Аяксе», потому что это лучшее время для клуба. Посмотрим, что произойдeт в будущем», – сказал Тальяфико.

    • «Аякс» купил 27-летнего фулбека в январе 2018 года.
    • С тех пор футболист провел 75 матчей, забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость Тальяфико – 28 миллионов евро.

    Источник: COPE

    Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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