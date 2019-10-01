Лига чемпионов. «Локомотив» дома всухую проиграл «Атлетико»

Локо выступил достойно, боролся, играл. Проигрыш конечно очевиден, но так проигрывать гораздо приятнее, чем в прошлом ЛЧ. Если бы не травма Жемалетдинова, игра могла иначе закончится.
«Локомотив» не смог удержать лидерство в группе Лиги чемпионов. Во втором туре команда Юрия Семина на своем поле всухую уступила мадридскому «Атлетико». Победный гол забил португалец Жоау Фелиш.
Москвичи опустились на третье место в квартете. В следующих двух турах «Локомотив» сыграет с «Ювентусом».
Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
Локомотив (Россия) – Атлетико (Испания) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Фелиш, 48; 0:2 – Томас, 58.
«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Хeведес, Чорлука, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Идову, 33), Мариу, Игнатьев (Эдер, 80), Смолов (Коломейцев, 83).
«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди, Фелиш (Эрмосо, 84), Сауль, Парти, Коке (Корреа, 87), Диего Коста (Лемар, 77), Мората.
Предупреждения: Игнатьев, 62; Мариу, 85 – Томас, 30; Фелипе, 82.