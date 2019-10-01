Лига чемпионов. «Локомотив» дома всухую проиграл «Атлетико»

«Локомотив» не смог удержать лидерство в группе Лиги чемпионов. Во втором туре команда Юрия Семина на своем поле всухую уступила мадридскому «Атлетико». Победный гол забил португалец Жоау Фелиш.

Москвичи опустились на третье место в квартете. В следующих двух турах «Локомотив» сыграет с «Ювентусом».

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

Локомотив (Россия) – Атлетико (Испания) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фелиш, 48; 0:2 – Томас, 58.

«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Хeведес, Чорлука, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Идову, 33), Мариу, Игнатьев (Эдер, 80), Смолов (Коломейцев, 83).

«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди, Фелиш (Эрмосо, 84), Сауль, Парти, Коке (Корреа, 87), Диего Коста (Лемар, 77), Мората.

Предупреждения: Игнатьев, 62; Мариу, 85 – Томас, 30; Фелипе, 82.

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