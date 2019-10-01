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    Лига чемпионов. «Локомотив» дома всухую проиграл «Атлетико»

    «Локомотив» не смог удержать лидерство в группе Лиги чемпионов. Во втором туре команда Юрия Семина на своем поле всухую уступила мадридскому «Атлетико». Победный гол забил португалец Жоау Фелиш.

    Москвичи опустились на третье место в квартете. В следующих двух турах «Локомотив» сыграет с «Ювентусом».

    Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

    Локомотив (Россия) – Атлетико (Испания) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Фелиш, 48; 0:2 – Томас, 58.

    «Локомотив»: Гильерме, Мурило, Хeведес, Чорлука, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Идову, 33), Мариу, Игнатьев (Эдер, 80), Смолов (Коломейцев, 83).

    «Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди, Фелиш (Эрмосо, 84), Сауль, Парти, Коке (Корреа, 87), Диего Коста (Лемар, 77), Мората.

    Предупреждения: Игнатьев, 62; Мариу, 85 – Томас, 30; Фелипе, 82.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2019 23:53
    Комментарии88
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      Рейтинг: +332

      Lilipyt 20 минут назад

      Локо выступил достойно, боролся, играл. Проигрыш конечно очевиден, но так проигрывать гораздо приятнее, чем в прошлом ЛЧ. Если бы не травма Жемалетдинова, игра могла иначе закончится.

      0
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      Рейтинг: +3382

      paracetamol > Lilipyt 11 минут назад

      Что значит достойно? Слил безвольно. Только и слышно было смолистый мат и пся кревь.

      1
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      Рейтинг: +230

      евгений ___ 23 минуты назад

      Смолов никакущий. Постоянно тянет одеяло на себя в ущерб командной игре. Амбиций до хрена, и на языке, бла, бла, бла, а толку ноль!!!

      3
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      Рейтинг: +3382

      paracetamol 33 минуты назад

      Почему Брюгге с Реалом на выезде может, а Локо дома ласты склеил?

      1
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      Рейтинг: +986

      Tsigan 34 минуты назад

      Еду с матча... В живую атлетико конечно космос!

      2
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      Рейтинг: +1473

      Axe111 35 минут назад

      Вот и весь уровень ПСЕВДО ЧЕМПИОНОВ СТРАНЫ!Просто возят 90мин как щенков,ни обдуманного паса,ни одной комбинационной атаки,стыдно смотреть. Крыховяк ошибся клубом!!! ЕДИНСТВЕННЫЙ КТО НОРМ ИГРАЕТ НА УРОВНЕ ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +3382

      paracetamol > Axe111 33 минуты назад

      Локо - любимчики морковской РФС. Не забудь.

      0
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      Рейтинг: +9

      Вальдемар IV > paracetamol 24 минуты назад

      в рфс ваш ризДюков же сидит, сейчас ржд и газпром спонсируют, так что там одинаково любят

      0
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      Рейтинг: +255

      suhoffmonstro 39 минут назад

      Локо выглядел достойно,да был наказан за ошибки, но Атлетико не условный Лудогорец, а реальный фаворит ЛЧ. Будь Локо понапористей как в конце второго тайма могло бы и по другому все сложиться. Да и Облак конечно выдал шикарную игру, т.ч. победа Атлетико на 50% победа их вратаря.

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      Рейтинг: +211

      ZEVS71 > suhoffmonstro 35 минут назад

      А что еслиб на месте атлетико был лудогорец то локо победил? Смолов хет-трик бы оформил???))

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      Рейтинг: +9

      Вальдемар IV > ZEVS71 24 минуты назад

      и покер базелю

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      Рейтинг: +464

      Mr Green 41 минуту назад

      Мне за паравоз не стыдно, играли хорошо, были моменты. По поводу голов и говорить нечего, это другой футбол на другом уровне.Нужен нападающий,Смол нулевой, вкопай столба перед штрафной, будет эффективнее. опять же, вратарский вопрос, бразилец подходит к рпл, но в лч другой уровень нужен, Облак сегодня его продемонстрировал,не возьми он этот мяч, могли и в ничейку скатать

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      Рейтинг: +54

      bolel58 42 минуты назад

      Всё по делу, ни кто очков в играх с Мадридом и Турином и не ждал. Поэтому ни какого удивления, всё штатно.

      1
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      Рейтинг: +3382

      paracetamol 42 минуты назад

      Шпалыч ставит команде футбол прошлого века. Не прокатывает в ЛЧ, однако. Для внутреннего потребления. В прошлом году разгромы были.

      0
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      Рейтинг: +251

      guron88 43 минуты назад

      Кто б сомневался...

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