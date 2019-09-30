Дом полузащитника «Атлетико» Томаса ограбили. Игрок готовился к матчу с «Локомотивом» в Москве

То дом Каземиро, теперь Томаса, это Испания детка
Дом полузащитника «Атлетико» Томаса в пригороде Мадрида ограбили, сообщает COPE.
Неизвестные вторглись в дом, когда в нем находилась домработница. Грабители вынесли деньги и драгоценности, женщина не пострадала.
Ограбление произошло после вылета игроков и тренерского штаба «Атлетико» на матч «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 1-го октября, на «РЖД Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.
- 28-го сентября, команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Реалом» (0:0) в рамках шестого тура Примеры. По ходу встречи был ограблен дом хавбека Каземиро.
- 14-го сентября во время матча – «Барселона» – «Валенсия» (5:2, четвертый тур) состоялось ограбление дома защитника каталонцев Самуэля Умтити.
- В июне в течение одной недели ограбили дома главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, полузащитника Иско и нападающего Лукаса Васкеса.