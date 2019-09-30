Дом полузащитника «Атлетико» Томаса ограбили. Игрок готовился к матчу с «Локомотивом» в Москве

Дом полузащитника «Атлетико» Томаса в пригороде Мадрида ограбили, сообщает COPE.

Неизвестные вторглись в дом, когда в нем находилась домработница. Грабители вынесли деньги и драгоценности, женщина не пострадала.

Ограбление произошло после вылета игроков и тренерского штаба «Атлетико» на матч «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 1-го октября, на «РЖД Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.