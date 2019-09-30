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    Дом полузащитника «Атлетико» Томаса ограбили. Игрок готовился к матчу с «Локомотивом» в Москве

    Дом полузащитника «Атлетико» Томаса в пригороде Мадрида ограбили, сообщает COPE.

    Неизвестные вторглись в дом, когда в нем находилась домработница. Грабители вынесли деньги и драгоценности, женщина не пострадала.

    Ограбление произошло после вылета игроков и тренерского штаба «Атлетико» на матч «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 1-го октября, на «РЖД Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: COPE

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2203

      Dgad 1 час назад

      То дом Каземиро, теперь Томаса, это Испания детка

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      Рейтинг: +3621

      APchelov 1 час назад

      Не удивлюсь, если и на сей раз в ограблении обвинят москву

      0
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      Рейтинг: +366

      Я - легенда 1 час назад

      Эээх, что грабитель нонче пошёл! Даже бабу не могут приласкать на хозяйском кожаном диване. Я о домработнице.

      Это одна и та же банда, что и дом Семшова обнесла ))

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      Рейтинг: +2646

      Fan Loko mik 2 часа назад

      В Испании какой то беспредел творится, то ли у нас, забыл закрыть дверь дома, пришёл домой, а всё на месте.....

      1
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      Рейтинг: +128

      АКМ-74У > Fan Loko mik 2 часа назад

      Семшов с тобой не согласен.

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