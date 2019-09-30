The Telegraph: Абрахам хочет играть за сборную Англии, а не Нигерии

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам готов принять вызов в сборную Англии на ближайшие матчи квалификации Евро-2020, сообщает The Telegraph.
Игрок нигерийского происхождения уже выступал за команду Гарета Саутгейта в товарищеских матчах. Согласно правилам FIFA, после дебюта в официальной встрече 21-летний футболист до конца карьеры сможет играть только за Англию.
Абрахам родился в Лондоне и представлял англичан на юношеском и молодежных уровнях.
- 11-го октября сборная Англии сыграет с Чехией в Праге, 14-го – с Болгарией в Софии.
- После семи туров Премьер-лиги Абрахам забил семь голов. Он делит второе место в списке бомбардиров с форвардом «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом.