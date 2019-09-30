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    The Telegraph: Абрахам хочет играть за сборную Англии, а не Нигерии

    Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам готов принять вызов в сборную Англии на ближайшие матчи квалификации Евро-2020, сообщает The Telegraph.

    Игрок нигерийского происхождения уже выступал за команду Гарета Саутгейта в товарищеских матчах. Согласно правилам FIFA, после дебюта в официальной встрече 21-летний футболист до конца карьеры сможет играть только за Англию.

    Абрахам родился в Лондоне и представлял англичан на юношеском и молодежных уровнях.

    Источник: The Telegraph

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