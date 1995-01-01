Официально: Шалимов – новый тренер «Ахмата»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил назначение Игоря Шалимова на пост главного тренера команды.

«Дорогие друзья! Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал а отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с «Уфой».

Занять должность главного тренера команды «Ахмат» я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову. Он хорошо знает Премьер-Лигу, в целом отечественный футбол. За плечами Игоря Михайловича богатая футбольная жизнь. Уверен, в тренерской должности его ждeт не менее яркая карьера.

В тренерский штаб Игоря Шалимова войдут Магомед Адиев – старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин. В сложившейся ситуации, когда до очередного матча считанные дни, Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе.

Мы договорились, что все технические вопросы, связанные с подписанием контрактов, решим в рабочем порядке. Мы будем всецело помогать наставнику, и, надеемся, при поддержке руководства, футболистов и болельщиков он сможет вывести команду на новый уровень», – написал Даудов в инстаграме.