Официально: Шалимов – новый тренер «Ахмата»

Пожелаю Шлиме успехов с ахматхаджинцами...., комманада конечо не простая, но костяк игроков хорошего класса там есть.
Президент «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил назначение Игоря Шалимова на пост главного тренера команды.
«Дорогие друзья! Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал а отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с «Уфой».
Занять должность главного тренера команды «Ахмат» я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову. Он хорошо знает Премьер-Лигу, в целом отечественный футбол. За плечами Игоря Михайловича богатая футбольная жизнь. Уверен, в тренерской должности его ждeт не менее яркая карьера.
В тренерский штаб Игоря Шалимова войдут Магомед Адиев – старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин. В сложившейся ситуации, когда до очередного матча считанные дни, Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе.
Мы договорились, что все технические вопросы, связанные с подписанием контрактов, решим в рабочем порядке. Мы будем всецело помогать наставнику, и, надеемся, при поддержке руководства, футболистов и болельщиков он сможет вывести команду на новый уровень», – написал Даудов в инстаграме.
- Последним клубом Шалимова были «Химки».
- Команду из Подмосковья он покинул в апреле текущего года.
- По итогам 11 туров «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.