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    Официально: Шалимов – новый тренер «Ахмата»

    Президент «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил назначение Игоря Шалимова на пост главного тренера команды.

    «Дорогие друзья! Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал а отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с «Уфой».

    Занять должность главного тренера команды «Ахмат» я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову. Он хорошо знает Премьер-Лигу, в целом отечественный футбол. За плечами Игоря Михайловича богатая футбольная жизнь. Уверен, в тренерской должности его ждeт не менее яркая карьера.

    В тренерский штаб Игоря Шалимова войдут Магомед Адиев – старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин. В сложившейся ситуации, когда до очередного матча считанные дни, Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе.

    Мы договорились, что все технические вопросы, связанные с подписанием контрактов, решим в рабочем порядке. Мы будем всецело помогать наставнику, и, надеемся, при поддержке руководства, футболистов и болельщиков он сможет вывести команду на новый уровень», – написал Даудов в инстаграме.

    • Последним клубом Шалимова были «Химки».
    • Команду из Подмосковья он покинул в апреле текущего года.
    • По итогам 11 туров «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Инстаграм Магомеда Даудова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1675

      anjaneri 54 минуты назад

      Пожелаю Шлиме успехов с ахматхаджинцами...., комманада конечо не простая, но костяк игроков хорошего класса там есть.

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