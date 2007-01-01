Журналист Егоров: «История по Карпину в «Спартаке» не подтверждается. Все сводится к тому, что будет иностранец»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров прокомментировал возможное назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Спартак».

«Не бьется у меня история по Карпину в «Спартаке» и Талалаеву в «Ростове». Не подтверждается. Все сводится пока к тому, что будет иностранец. На 8-9 месяцев», – написал Егоров в своем телеграме.

По информации «Чемпионата», московский клуб рассматривает вариант с приглашением Валерия Карпина или Андрея Тихонова. Сообщалось, что в случае ухода Карпина в «Спартак» донскую команду могут доверить Андрею Талалаеву.

«Спорт-Экспресс» писал, что кандидатура, которую предлагает гендиректор «Спартака» Томас Цорн – 34-летний тренер Доменико Тедеско, последним местом работы которого был «Шальке-04».