Журналист Егоров: «История по Карпину в «Спартаке» не подтверждается. Все сводится к тому, что будет иностранец»

Надоело одну утятину читать.Пусть пишут на официальном сайте, тогда и обсудим.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров прокомментировал возможное назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Спартак».
«Не бьется у меня история по Карпину в «Спартаке» и Талалаеву в «Ростове». Не подтверждается. Все сводится пока к тому, что будет иностранец. На 8-9 месяцев», – написал Егоров в своем телеграме.
По информации «Чемпионата», московский клуб рассматривает вариант с приглашением Валерия Карпина или Андрея Тихонова. Сообщалось, что в случае ухода Карпина в «Спартак» донскую команду могут доверить Андрею Талалаеву.
«Спорт-Экспресс» писал, что кандидатура, которую предлагает гендиректор «Спартака» Томас Цорн – 34-летний тренер Доменико Тедеско, последним местом работы которого был «Шальке-04».
- В воскресенье «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова.
- По итогам 11 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.