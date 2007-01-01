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    Журналист Егоров: «История по Карпину в «Спартаке» не подтверждается. Все сводится к тому, что будет иностранец»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров прокомментировал возможное назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Спартак».

    «Не бьется у меня история по Карпину в «Спартаке» и Талалаеву в «Ростове». Не подтверждается. Все сводится пока к тому, что будет иностранец. На 8-9 месяцев», – написал Егоров в своем телеграме.

    По информации «Чемпионата», московский клуб рассматривает вариант с приглашением Валерия Карпина или Андрея Тихонова. Сообщалось, что в случае ухода Карпина в «Спартак» донскую команду могут доверить Андрею Талалаеву.

    «Спорт-Экспресс» писал, что кандидатура, которую предлагает гендиректор «Спартака» Томас Цорн – 34-летний тренер Доменико Тедеско, последним местом работы которого был «Шальке-04».

    • В воскресенье «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова.
    • По итогам 11 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +9075

      vka1970 22 минуты назад

      Надоело одну утятину читать.Пусть пишут на официальном сайте, тогда и обсудим.

      0
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      Рейтинг: +1734

      erma 38 минут назад

      Карпин, конечно, хорош, хотя и не так хорош как многим кажется. У него волевой характер, но это же может оказаться как сильной стороной, так и слабостью. Если что незаладится, то начнет психовать, лавками кидаться, подерется с Джикией (еще один серьезный характер). В Ростове собрались люди которым есть что доказывать, команда отверженных (Карпин в том числе), а что за банду собрали в Спартаке мы до сих пор гадаем.

      1
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      Рейтинг: +33

      Волька 56 минут назад

      Кто очередная жертва-тренер!В команду которая покрыла себя позором

      -1
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      Рейтинг: +1907

      Виталий Орехов 1 час назад

      Мужики, вот ответ Георгиевича https://zen.yandex.ru/media/id/5c6d06964f807500aeb44217/karpin-prokommentiroval-uvolnenie-kononova-i-otvetil-na-vopros-o-svoem-buduscem-5d9187a8b477bf00b1086b38
      Я выдохнул. Настоящий Мужик! Георгиевич, веди команду вперед. а мы тебя поддержим! Вперёд Ростов! Вперёд!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1734

      erma > Виталий Орехов 44 минуты назад

      Все правильно, но это можно понять и в том смысле, что я задешево не дамся.

      1
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      Рейтинг: +1907

      Виталий Орехов > erma 3 минуты назад

      Да ладно! Георгиевичу в этом сезоне, дай Бог и в следующем, нужно доказать(показать), что он действительно ХОРОШ!!! Вот тогда можно поставить статус "я за дешево не дамся". Если с Ростовом "попрет", зачем нужны другие клубы? Арташес Арутюнянц его сам золотом засыпет...

      0
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      Рейтинг: +7093

      ufos73 1 час назад

      Сам придумал, сам опроверг сам попиарился... Когда этого "блогера" тока уволят и запретят писать?

      3
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      Рейтинг: +972

      Genz 1 час назад

      Уж лучше иностранец. Джикия, Гулиев, Бакаев тупые, они язык не понимают. ФНЛ ждёт Спартак. Ничего нет невозможного

      1
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      Рейтинг: +62

      0chevidno > Genz 35 минут назад

      Да вам бы все против Спартака писать, приплачивают что ли?

      1
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      Рейтинг: +1254

      Дедуктор 1 час назад

      Карпину не след арсенальскому иуде уподобляться. Нельзя динамично прогрессирующую команду, которая на тебе сильно завязана, предавать.
      Тем более, с таким трендом развития "Ростов" может достаточно скоро стать реально топовым клубом. Возможно, и покруче "Спартака".

      5
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      Рейтинг: +768

      Юрий Крутько 1 час назад

      Отлично,если так,нечего Карпина дёргать,тем более в разгар сезона...

      1
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      Рейтинг: +393

      латунный 1 час назад

      летят утки и два гуся .брехня это всё

      1
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      Рейтинг: -13

      Каменный стояк 1 час назад

      Киргиз будет главным тренером. Инфа 100%.

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