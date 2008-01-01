ЦСКА выиграл в РПЛ пять матчей подряд и лидирует в таблице

Лудогорец так не считает.
В 11 туре чемпионата России ЦСКА разгромил в гостях «Урал» (3:0). Это пятая победа москвичей в соревновании подряд.
Команда Виктора Гончаренко лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на два очка. В следующем туре ЦСКА встретится дома с «Ростовом» (6 октября).
- На следующей неделе москвичи проведут матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола» (3 октября).
- В сезоне РПЛ ЦСКА одержал больше всех побед.
- «Урал» занимает в чемпионате шестое место (выше «Спартака»).