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    ЦСКА выиграл в РПЛ пять матчей подряд и лидирует в таблице

    В 11 туре чемпионата России ЦСКА разгромил в гостях «Урал» (3:0). Это пятая победа москвичей в соревновании подряд.

    Команда Виктора Гончаренко лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на два очка. В следующем туре ЦСКА встретится дома с «Ростовом» (6 октября).

    • На следующей неделе москвичи проведут матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола» (3 октября).
    • В сезоне РПЛ ЦСКА одержал больше всех побед.
    • «Урал» занимает в чемпионате шестое место (выше «Спартака»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +201

      MrSmit 56 минут назад

      Лудогорец так не считает.

      0
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      Рейтинг: +10999

      sssrspartak 1 час назад

      все по делу!на данный момент явный лидер!!

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