Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Смолов – Семаку: «Ну да, некрасиво сказал в перерыве. Извините»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов дал интервью в перерыве матча 11 тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Форвард говорил следующее.

    «[Олегу Шатову за кадром] Ты иди играй в мини-футбол, епта, ты, Олег.

    Да ничего нельзя сказать. Я Рифату Жемалетдинову сказал, что не засчитают, как только судья пошел смотреть. Это читалось. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол.

    В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе. Календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. Игру они не переносят на один день».

    После игры в подтрибунном помещении Смолов встретился с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Специалист сказал форварду следующее: «Некрасиво сказал в перерыве».

    На это футболист ответил: «Ну да. Извините».

    • Смолов не забил послематчевый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
    • В 2017-м году игрок занял первое место в списке «50 самых стильных мужчин России» по версии лайфстайл-издания GQ.
    • В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 12-ти играх всех турниров. На его счету четыре гола и три ассиста.

    VAR – главный герой матча «Локо» и «Зенита». Вилков отменил голы обеих команд

    Источник: твиттер Тимура Журавеля

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:38
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +910

      Romantic2010 8 минут назад

      Бомбит о бомжатника))) Это божественно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3458

      порт 21 минуту назад

      Тупенький нападающий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      ZENIT***** 25 минут назад

      Ну вот, постоял в углу, поплакал, подумал, и решил обратку дать. Дегенират, думай, что говориш!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      sergan113 > ZENIT***** 1 минуту назад

      Пиши правильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      ADmira1 42 минуты назад

      Очень часто, когда мы видим российских футболистов в ситуации, заставляющей выражать их свои мысли, возникает ощущение, что это задача не для их уровня развития.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1566

      Kollljan 43 минуты назад

      Чморюга!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73807
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru